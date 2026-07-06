Detuvieron a un hombre con pedido de captura

Un hombre de 39 años fue retenido por personal del Comando de Patrulla Olavarría durante una recorrida de prevención en la avenida Pringles al 4400.

La aprehensión se produjo el pasado sábado 4 de julio, cuando los efectivos procedieron a la identificación del ciudadano. Al verificar sus datos en la red informática policial, se constató que poseía un pedido de comparendo compulsivo con fecha de alta del 18 de junio de 2026.

La medida judicial se encuentra enmarcada en una causa penal bajo la carátula de «Amenazas agravadas, coacción agravada y robo agravado por el uso de armas».

El hombre fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera a los fines de cumplimentar los recaudos legales correspondientes, con la intervención del Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría.