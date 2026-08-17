Puntapié inicial para el torneo de inferiores “Chino Benítez”

Foto: Luciano Coronel

Este lunes se realizó el puntapié inicial del torneo Clausura de divisiones inferiores, que en esta edición lleva el nombre “Chino Benítez”, en homenaje a Oscar Benítez.

El acto se llevó a cabo en la cancha de Embajadores, donde el equipo local recibió a Loma Negra por la primera fecha de la competencia.

Del inicio oficial del torneo participaron familiares de Oscar Benítez, quienes acompañaron el momento que marcó el comienzo de una nueva edición del certamen de divisiones inferiores.