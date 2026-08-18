Tarjetas virtuales para marketing digital: una tendencia que gana popularidad

Cuando seteás cuentas nuevas en Meta Ads o Google Ads, el primer gran obstáculo técnico es el procesador de pagos. Los «Risk Payments» y las altas tasas de rechazo (declines) frenan la escala operativa. Estas interrupciones te hacen quemar plata en tiempos de inactividad. Si el banco emisor levanta sospechas por un patrón de pago irregular, las redes publicitarias te van a banear al instante.

Para correr campañas con presupuestos grandes y mantener la estabilidad, necesitás infraestructura financiera especializada. A continuación, analizamos las plataformas del mercado basándonos en su arquitectura técnica, disponibilidad de BINs (Bank Identification Numbers) y esquemas de comisiones reales.

Análisis técnico de proveedores: ¿Qué plataforma soporta tu volumen?

PSTNET

PSTNET entrega BINs de Estados Unidos y países de la Unión Europea. Su sistema operativo divide las tarjetas según la red publicitaria de destino. Esta arquitectura reduce los rechazos. La plataforma incluye «Pulse», un verificador de BINs gratuito. Esta herramienta te muestra el gasto promedio y los umbrales de facturación (billing thresholds) históricos de cada numeración.

La fricción principal en la compra de tráfico es emparejar el BIN correcto con el procesador de la plataforma. Por esta razón, el sistema clasifica sus tarjetas virtuales para publicidad en categorías específicas. Vos podés emitir plásticos dedicados exclusivamente para Facebook, Instagram, Google, TikTok, LinkedIn o Taboola. Para otras redes, tienen una tarjeta universal «for advertising».

El programa premium «PST Private» beneficia a los equipos de media buying grandes. Ofrece un 3% de cashback. El pago de la suscripción mensual te permite emitir hasta 100 tarjetas gratis cada mes.

Comisiones y condiciones operativas:

0% de comisión en transacciones.

0% de multa por transacciones rechazadas (declines).

0% en retiros y reembolsos.

Desde 2% por fondeo (el primer depósito en USDT ingresa sin recargo).

Soporta 18 opciones cripto (USDT TRC20/ERC20, BTC, ETH) y transferencias SWIFT/WIRE/Tarjetas.

El sistema requiere un KYC rápido con pasaporte. La plataforma agiliza la gestión operativa de tu equipo gracias a la exportación de reportes financieros en CSV/XSL y un tarjetero in-browser exclusivo.

AdsCard

AdsCard opera desde el año 2020 con un enfoque puro en agencias. Su arquitectura funciona bajo el modelo de tarjetas aisladas con un balance general compartido. Vos manejás los presupuestos de distintas campañas sin transferir saldo manualmente a cada plástico. Sus pools de BINs abarcan Estados Unidos, Europa y Hong Kong. Soportan Meta Ads, Google Ads, TikTok, Snapchat, X, Pinterest, LinkedIn y Bing.

La plataforma incluye un marketplace interno. Ahí podés comprar cuentas publicitarias con tarjetas ya vinculadas. También tienen herramientas de cobro como «Mass payment». Esta función automatiza el pago de salarios y bonos a tus media buyers o freelancers.

Comisiones y condiciones operativas:

0% por mantenimiento de tarjetas.

0% de comisión de plataforma por fondeo (acepta USDT, SEPA, ACH, SWIFT).

Entre $1 y $2.5 USD por emisión de tarjeta (varía por BIN).

4% de comisión fija sobre el gasto publicitario (spend).

3% de comisión por usar la función «Mass payment».

El requisito de KYC es dinámico y depende de tu volumen y método de fondeo. Si vas a correr campañas en Argentina u otros países de LATAM, testeá primero la disponibilidad y compatibilidad de los BINs con los perfiles de facturación locales. Esto maximiza tu tasa de aprobación.

Esta plataforma trabaja sobre las redes globales de Visa y Mastercard. Sus plásticos virtuales siempre incluyen tecnología 3D Secure. El factor 3DS resulta clave cuando vas a bindear la tarjeta en un Business Manager nuevo. Superar esta verificación de seguridad inicial aumenta el Trust Score de la cuenta publicitaria.

El ecosistema de Spend.net se divide en dos escenarios de pago. Las tarjetas para pago de tráfico ofrecen un 3% de cashback. Este retorno protege tu margen de ganancia. Las tarjetas estándar devuelven un 1% de cashback. Estas últimas sirven para pagar suscripciones, trackers, proxies y gastos de agencia.

Comisiones y condiciones operativas:

0% de comisión por transacciones.

0% de comisión por declinaciones y operaciones de cambio.

0% en retiros de la cuenta y reembolsos.

0% de comisión por fondeo en depósitos mayores a $50 USD.

Emisión gratuita y sin límite de cantidad.

Fondeo exclusivo con criptomonedas (USDT TRC20 o Bitcoin).

Tienen 25 BINs activos y 6 son exclusivos de la plataforma. Vos podés empezar a operar el mismo día. La verificación básica (KYC) no requiere envío de documentos y el registro se hace rápido con Google o email.

MyBrocard

MyBrocard soluciona el problema de las caídas de confianza por el uso de métodos de pago saturados. Ofrecen más de 30 BINs emitidos por bancos de 5 países. El catálogo incluye tarjetas de crédito reales de Estados Unidos. Estos plásticos aseguran una tasa de aceptación muy alta.

Su principal ventaja técnica es el sistema de balance único real. El dinero sale de la cuenta general del equipo justo en el milisegundo que la red publicitaria solicita el cobro. Esto mantiene tus campañas activas siempre, incluso si la tarjeta individual marca saldo cero. Para facilitar el testeo de facturación, la plataforma emite las primeras 50 tarjetas de manera gratuita.

Comisiones y condiciones operativas:

$2 USD por emisión (después de usar el límite de 50 tarjetas gratis).

Comisiones de fondeo: transferencias WIRE (3%), USDT (4%), Capitalist (7%).

0% de comisión adicional en transacciones en dólares (1% + $0.3 USD para pagos en otras divisas).

$0.5 USD de multa por cada transacción rechazada (decline).

El control del gasto es vital acá. Si Meta hace cobros automáticos repetidos sobre una cuenta sin fondos, la multa de $0.50 por decline consume tu presupuesto rápido. Además, algunos BINs prepagos de EE.UU. no tienen 3D-Secure. Esta ausencia facilita los cobros sin fricción, pero demanda cuentas con alto nivel de confianza.

Spendge

Spendge emite tarjetas corporativas Visa y Mastercard. El sistema optimiza el trabajo de agencias digitales, marketers de performance y equipos de afiliación. Permite la creación instantánea de plásticos. Al momento de la emisión, vos elegís el BIN específico (EE.UU. o Europa), la moneda base (USD, EUR, GBP) y decidís si querés activar la función 3D Secure.

Para equipos avanzados, Spendge ofrece acceso por API y soluciones White Label. Vos podés integrar el sistema financiero a tu propio software corporativo. El dinero se puede alojar en un balance compartido del equipo o en el balance individual de cada tarjeta.

Comisiones y condiciones operativas:

~ 5 EUR por emisión de tarjeta.

~ 5 EUR de mantenimiento mensual por cada plástico activo.

~ 2.5% de comisión sobre el gasto (spend).

Entre 1% y 4% de comisión por fondeo cripto (USDT).

Entre 0% y 3% (o cargo fijo) por fondeo bancario (Wire/SEPA).

300 USDT de depósito mínimo inicial.

El dashboard de equipo permite setear límites diarios y mensuales muy rígidos. Esta función previene desvíos de presupuesto y simplifica la asignación de capital a diferentes media buyers o geografías.

Conclusión experta: Cómo estructurar tu setup de pagos

La selección de tu infraestructura financiera determina la rentabilidad de tu negocio. Si tu equipo recién empieza y sufre problemas frecuentes con los límites de gasto diarios, utilizá plataformas sin multas por rechazo. Opciones como PSTNET o Spend.net te permiten equivocarte sin costo adicional.

Si vos dominás el control de tu balance, las plataformas con saldos unificados como AdsCard y MyBrocard agilizan el trabajo diario. Te salvan de pausar campañas rentables por falta de saldo aislado.

Finalmente, evaluá siempre el costo real del fondeo con criptomonedas. Los programas de cashback absorben estas comisiones. Implementá una estrategia de múltiples BINs, diversificá tus métodos de pago y asegurá tu flujo de caja a largo plazo.