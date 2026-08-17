La Policía Federal Argentina rescató más de 100 gallos de riña en un local bailable en Brandsen

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina rescataron 111 gallos que eran utilizados para riñas clandestinas con apuestas en el interior del municipio bonaerense de Brandsen. El procedimiento contó con la fiscalización del Ministerio de Seguridad Nacional.

La investigación fue iniciada por la Unidad Fiscal de Investigaciones y Juicio Descentralizada de Brandsen, bajo el mando de la fiscal Mariana Albizu. La magistrada convocó al Departamento Delitos Ambientales para inspeccionar un local nocturno ubicado a la altura del kilómetro 44 de la Ruta Provincial 215, donde se presumía el desarrollo de estas competencias ilegales.

A partir de las tareas de campo y el análisis de la información recabada por los efectivos policiales, se confirmó el funcionamiento de la red de apuestas clandestinas con premios en efectivo para los ganadores de cada enfrentamiento.

Con el material probatorio reunido, el juez Federico Guillermo Atencio, a cargo del Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de La Plata, ordenó el allanamiento del predio.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad aprehendieron a 27 hombres mayores de edad, entre ellos el señalado organizador del evento. En la inspección se logró el rescate de las 111 aves, que fueron derivadas a una granja acondicionada para su cuidado y recuperación.

En la diligencia judicial, que contó con el auxilio de brigadas de la Dirección de Delitos Complejos de la Superintendencia de Investigaciones Federales, los uniformados incautaron 9 millones de pesos, dos teléfonos celulares, cuatro trofeos de competencias de riñas y documentación vinculada a la causa.

Los aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del fuero judicial por infracción a la Ley 14.346 de Maltrato Animal.