Se conmemoró el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín

Imágenes Mauricio Latorre

Este lunes 17 de agosto se llevó a cabo el acto oficial en conmemoración del 176 aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. La ceremonia comenzó a las 14:45 horas en el parque del Bicentenario “Senador Oscar Lara”, al pie del monumento que rinde homenaje al Padre de la Patria. La organización de la jornada estuvo a cargo de la Municipalidad del Partido de Olavarría, la Asociación Cultural Sanmartiniana y la Guarnición Ejército Olavarría.

El acto contó con la presencia y presidencia del intendente del Partido de Olavarría, Maximiliano Wesner; la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar; el jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 2, teniente coronel Andrés Galván; el jefe del Escuadrón de Ingenieros Blindado 1, mayor José Alberto Flores Castañeda; el segundo jefe de Regimiento, mayor Agustín Grau Molina; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Santellán; el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Héctor Hoyos; y la presidenta del Consejo Escolar, Florencia Servino. Asimismo, asistieron autoridades municipales, secretarios, subsecretarios y directores, autoridades provinciales, concejales de los distintos bloques del HCD y fuerzas de seguridad. Se sumaron también la inspectora distrital Marta Casanella, la inspectora de DIPREGEP Romina Altafini, el jefe distrital de educación Julio Benítez y consejeros delegados municipales.

Acompañaron además los Bomberos Voluntarios de Olavarría, encabezados por su comandante Raúl Ferreira; la Asociación Cultural Belgraniana; la Agrupación Veteranos de Guerra 2 de Abril; la Agrupación Veteranos Naciones Unidas de la ciudad de Olavarría; la Agrupación Soldados Continentales; la Logia Obreros del Sud 94 del Oriente de Olavarría; y la familia del Capitán de Corbeta Diego Wagner. La Unión de Colectividades estuvo representada por las comunidades italiana, libanesa, francesa, alemana, portuguesa y vasca. Además, concurrieron directivos de Coopelectric, la Cooperativa Agraria y la Sociedad Rural de Olavarría.

La ceremonia comenzó con la presentación de la agrupación “Padre de la Patria” a cargo de la jefa de Tropas, capitán Johana Vargas. A continuación, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. A las 14:55 horas se arrió la bandera a media asta y se realizó un minuto de silencio interpretado por Silvio Manuel, músico integrante de la Sinfónica Municipal. Posteriormente, se procedió a la colocación de palmas al pie del monumento por parte del intendente Maximiliano Wesner en representación del Municipio, el mayor Flores Castañeda por la Guarnición Ejército, Guillermo Santellán por el Concejo Deliberante, Héctor Hoyos y Osvaldo Díaz por la Asociación Cultural Sanmartiniana, Mario Tordelli por la Logia Obreros del Sud 94 y representantes de la Agrupación de Veteranos de Naciones Unidas de Olavarría.

En representación de la comunidad educativa, la estudiante Nina Cardone de 6º año de la Escuela Primaria Nº 8 «General San Martín», turno mañana, dio lectura a las palabras alusivas que redactó junto a su compañero Martín Fuentes. Durante su mensaje remarcó que San Martín «fue un gran defensor de la patria y una persona admirable que luchó por la libertad de nuestra nación y de países vecinos» y que, aunque no tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente, lo conoce «a través del estudio y de todo lo que aprendemos sobre su vida en la escuela».

La alumna continuó reflexionando sobre el legado sanmartiniano en las aulas al expresar que «San Martín siempre resistió y combatió por sus ideales buscando una América unida; no se rindió frente a las dificultades y siguió adelante porque quería que nuestros pueblos fueran libres». Añadió que «esa búsqueda de unidad del pueblo latinoamericano era porque entendía que juntos podíamos ser más fuertes y defender nuestra libertad».

Para finalizar su intervención, Cardone destacó los valores que transmite la institución escolar señalando que «en nuestra escuela primaria Número 8 General San Martín lo recordamos siempre, no solamente como un gran héroe, sino también como una persona que nos dejó importantes valores como el esfuerzo, la valentía, el respeto y el compromiso». En ese sentido, concluyó que «para mí él es un ejemplo de que cuando uno cree en algo debe luchar por conseguirlo, nunca debe rendirse, y de que ayudar a los otros también nos fortalece a nosotros mismos».

A su turno, tras la interpretación de la Marcha de San Martín, la secretaria de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Claudia Capuano, hizo uso de la palabra para profundizar en el significado de la fecha. En el inicio de su discurso citó al prócer recordando que «la conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien» y remarcó que «cada 17 de agosto nos reunimos para recordar el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, pero recordar no es simplemente volver la mirada al pasado; recordar es mantener viva la memoria, reconocer los valores que construyeron nuestra nación y preguntarnos qué lugar ocupan hoy en nuestra vida cotidiana».

En otro tramo de su alocución, Capuano repasó la dimensión del prócer más allá de sus logros militares, al señalar que «fue el estratega brillante que condujo al Ejército de Los Andes por una de las hazañas militares más extraordinarias de la historia y fue el libertador de Argentina, Chile y Perú». Sin embargo, sostuvo que «su grandeza verdadera no reside únicamente en las victorias alcanzadas, sino en la profundidad de sus principios: San Martín no fue grande únicamente por cruzar Los Andes, fue grande porque eligió siempre el deber por encima del interés personal, la libertad por encima del poder y el servicio por encima del reconocimiento».

Frente al contexto actual, la referente sanmartiniana contrapuso el ejemplo del libertador afirmando que «vivimos tiempos en los que muchas veces se exalta el éxito inmediato, el beneficio personal o la confrontación; frente a ello, la figura de San Martín continúa ofreciendo un ejemplo sereno y firme». Sostuvo también que el General «eligió el deber antes que la comodidad, renunció a honores cuando entendió que su presencia podía convertirse en motivo de división y supo retirarse con la misma dignidad con la que había combatido», definiendo ese gesto como «una de las enseñanzas más actuales de su vida: comprender que servir a la patria es mucho más importante que ocupar un lugar de poder».

Hacia el cierre de su mensaje, Capuano instó a toda la ciudadanía a reflejar esa herencia histórica en las acciones de todos los días. Afirmó que «la patria también se construye cada día: se construye cuando un docente enseña con pasión, cuando un trabajador cumple su tarea con responsabilidad, cuando un vecino se compromete con su comunidad, cuando una institución preserva la memoria y fortalece los valores que nos unen».

El acto concluyó con la entonación de la Marcha a San Lorenzo y el informe final del jefe de tropas informando la finalización de la ceremonia oficial.

Durante toda la conmemoración formaron parte de la guardia de honor abanderados y escoltas de diversos establecimientos educativos de la ciudad. Por parte de la educación de gestión estatal estuvieron presentes la Escuela Primaria N° 8 «General San Martín» con su abanderada de la Bandera Nacional Olivia Nadia y los escoltas Caniche Tatiana y Martín Funes; en la Bandera Bonaerense el abanderado León Padín con los escoltas Natacha Lette y Jana Olivera, acompañados por el director Ignacio Sebero, la vicedirectora Sandra Beltramella y la secretaria Sonia Thostrup. La Escuela Secundaria N° 8 «Coronel Álvaro Barros» contó con el abanderado nacional Pedro Calles Di Carlo junto a los escoltas Estefanía Ledesma y Ángel Marín; en la Bandera Bonaerense el abanderado Diego González con las escoltas Aurora Cepeda y Abril Barrientos, acompañados por Norberto Di Lena. Asimismo, la Escuela Primaria N° 39 «Granaderos de San Martín» presentó en la Bandera Nacional a su abanderada Pierina Pérez con las escoltas Arianna Delgado y Zoe Corro, junto a la directora María Celia Idiart, la docente Minerva Feling y la auxiliar Laura Salías.

Por el sector de gestión privada (DIEGEP), asistieron los tres niveles educativos. En Nivel Inicial, el Instituto Nuestra Señora del Rosario (DIEGEP 1443) presentó en la Bandera Nacional a la abanderada Clara Salías con los escoltas Yeimy Catalina Martín y Francisco Manuel Rubado; en la Bandera Bonaerense al abanderado Feliciano Betiga Menon junto a Joaquín Moro y Benjamín Lastra; y en la Bandera Papal al abanderado Vitto Porte con los escoltas Josefina Langlois y León Forgue. En Nivel Primario, el Centro Educativo Alfa & Omega (DIEGEP 8797) tuvo como abanderado nacional a Felix Arambel junto a las escoltas Justina Luayza y Helena Dietrich; en la Bandera Bonaerense al abanderado Einar Piro con Valentín Sánchez y Francesca Bustos; y en la Bandera Institucional a Isabel Hall, Boris Zimerman y Mateo Medina Coz. Finalmente, en Nivel Secundario, el Instituto Nuestra Señora del Rosario (DIEGEP 4539) participó con la abanderada nacional Martina Lescano y los escoltas Lola de la Miyar y Sebastián Rakoczi; en la Bandera Bonaerense con el abanderado Pedro Rodríguez junto a Ernestina Baüler Consiguió y Joaquín Barrionuevo, acompañados por la directora Erika Karina Sager.