Visita de León XIV: Karina Milei llamó a la Conferencia Episcopal para organizar el operativo de seguridad

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a una reunión de trabajo programada para este martes a las 17 en la Casa Rosada para dar inicio a los preparativos por la llegada al país del papa León XIV.

El encuentro, según explicaron desde la CEA, se inscribe en el trabajo de articulación que vienen llevando adelante las autoridades nacionales y funcionarios de la Iglesia católica para coordinar los distintos aspectos vinculados con la recepción del Santo Padre y el desarrollo de sus actividades, que incluirán paradas en las ciudades de Córdoba, Luján y Buenos Aires, entre el 8 y el 11 de noviembre.

Según confirmó la CEA, del encuentro con Karina Milei participarán el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic. De la convocatoria también formarán parte integrantes del Ejecutivo nacional: la ministra de Seguiridad, Alejandra Monteoliva; su par de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el Canciller Pablo Quirno.

Según confirmó el Vaticano a inicios de agosto, León XIV recorrerá el país entre el 8 y el 11 de noviembre, en lo que será su primer viaje apostólico a la región desde su nombramiento, con una escala previa en Uruguay y un cierre en Perú.

Será la primera visita de un Papa al país en casi 40 años. El último antecedente se remonta a 1987, cuando Juan Pablo II realizó una gira pastoral de seis días por la capital y diez provincias.

“La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos”, expresó el Ejecutivo al confirmar la agenda, y agregó que el Gobierno argentino garantizó a la Santa Sede todas las condiciones de seguridad y logística necesarias.