Postergan hasta noviembre la suba de impuestos que impacta en el precio de las naftas y el gasoil

La medida fue establecida mediante el Decreto 1126, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y traslada al 1° de noviembre los incrementos impositivos pendientes. El objetivo oficial es evitar una mayor presión sobre la inflación, en un contexto en el que las petroleras ya aplicaron aumentos en los surtidores.

La actualización alcanza a los impuestos correspondientes a períodos de 2024, 2025 y el primer y segundo trimestre de 2026, cuyo impacto viene siendo postergado parcialmente por el Ejecutivo.

Durante los últimos días de septiembre, las principales petroleras que operan en la Argentina aplicaron incrementos de entre 2% y 5% en los precios de los combustibles. YPF, que concentra más de la mitad del mercado, fue la última en ajustar y aplicó una suba del 1%.

La empresa explicó que mantendrá su esquema de “buffer”, mediante el cual busca amortiguar en los precios locales las variaciones de la cotización internacional del petróleo.

Con la nueva decisión oficial, durante octubre no se aplicará el incremento impositivo que estaba previsto sobre las naftas y el gasoil, aunque los precios en los surtidores ya vienen reflejando parte de la suba de los costos internacionales.