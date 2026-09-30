Cientos de olavarrienses participarán de la Peregrinación a Luján: el operativo para acompañar a los fieles

La 52° Peregrinación Juvenil a Luján se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre. Desde Olavarría, las distintas comunidades parroquiales partirán durante la madrugada del sábado en colectivos que trasladarán a los peregrinos hasta los diferentes puntos desde donde comenzarán la caminata hacia la Basílica.

Con hospitales móviles, ambulancias, personal médico, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, baños químicos y puestos de alimentación y agua, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires desplegará un amplio operativo de asistencia y seguridad durante la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que se desarrollará este sábado 3 y domingo 4 de octubre.

El dispositivo está preparado para una convocatoria estimada en 2 millones de personas y contará con la participación de distintos ministerios bonaerenses.

La peregrinación comenzará en Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los fieles recorrerán unos 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján, atravesando los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

El área de Seguridad dispondrá de efectivos de distintas especialidades, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero, torres de iluminación, drones de monitoreo y apoyo logístico de Defensa Civil.

En materia sanitaria habrá hospitales móviles, ambulancias, un shock room móvil con personal médico y un helicóptero sanitario. También se coordinarán refuerzos de guardia en hospitales provinciales y municipales de la Región Sanitaria 7.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad instalará cinco puestos de alimentación y 80 baños químicos, además de disponer personal del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia para acompañar a niños, niñas y adolescentes durante la peregrinación.

Infraestructura y Servicios Públicos aportará puntos de suministro de agua a través de ABSA, torres de iluminación y grupos electrógenos. Transporte establecerá restricciones para la circulación vehicular sobre la traza y dispondrá móviles para ordenar el tránsito.

También habrá puestos de separación de residuos y reciclaje distribuidos a lo largo del recorrido.

La peregrinación se realiza de manera ininterrumpida desde 1975 y este año tendrá como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Al completar el recorrido, los peregrinos participarán de las misas en el Santuario de Luján, perteneciente al Arzobispado de Mercedes-Luján.