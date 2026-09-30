Tres Estrellas, entre las cadenas de supermercados que más avanzan hacia los huevos libres de jaulas

Tres Estrellas, la cadena de supermercados de capitales olavarrienses, alcanzó un 83,3% de cumplimiento en la segunda edición de “Supermercados Bajo la Lupa”, el relevamiento de la ONG Sinergia Animal que analiza las políticas de las principales cadenas del país respecto del origen de los huevos que comercializan y los sistemas utilizados para producirlos.

Con ese porcentaje, Tres Estrellas se ubica entre las cadenas que más avanzan en la adopción de políticas vinculadas con el abastecimiento de huevos provenientes de sistemas libres de jaulas, junto con Carrefour y Día, que también alcanzaron un 83,3%. Tadicor, en tanto, obtuvo un 66,7%, mientras que varias de las principales cadenas del país todavía no cuentan con compromisos públicos sobre esta cuestión.

El dato tiene particular relevancia en Olavarría, donde Tres Estrellas mantiene una fuerte presencia comercial y también ha desarrollado iniciativas vinculadas con la producción local. En 2025, la empresa acompañó un programa impulsado por el Municipio para incorporar productos elaborados por emprendedores olavarrienses a sus góndolas.

A partir de aquella iniciativa, productos como miel, alfajores, mermeladas, cerveza artesanal y pastas comenzaron a comercializarse en cuatro sucursales de la cadena —Centro, Pueblo Nuevo, Mariano Moreno y CECO—, con un sector exclusivo en las puntas de góndola destinado a mejorar su exposición.

Ese antecedente forma parte del vínculo de Tres Estrellas con productores y emprendedores locales, mientras que el nuevo relevamiento pone el foco en otra dimensión de las políticas de abastecimiento de la cadena.

Qué analiza el relevamiento

“Supermercados Bajo la Lupa” evalúa seis aspectos de los compromisos asumidos por cada supermercado: si existe una política pública para avanzar hacia un abastecimiento libre de jaulas, si alcanza a todos los huevos que comercializa —tanto de marcas propias como de terceros—, si se aplica a todas las cadenas pertenecientes al mismo grupo, si establece una fecha concreta para su cumplimiento y si la empresa informa públicamente sobre sus avances.

El análisis se realiza a partir de información disponible públicamente en sitios web, redes sociales y reportes de sostenibilidad de las compañías.

El 83,3% obtenido por Tres Estrellas refleja, de acuerdo con la metodología utilizada por Sinergia Animal, el cumplimiento de la mayor parte de los criterios evaluados.

En Argentina, el sistema predominante de producción de huevos continúa siendo el de jaulas en batería, en el que las gallinas permanecen confinadas grupalmente en espacios reducidos. Frente a esta realidad, el informe señala que los supermercados pueden incidir sobre las cadenas de abastecimiento a partir de las condiciones que establecen para sus proveedores.

Un compromiso que ya figuraba en el relevamiento anterior

La comparación con la primera edición de “Supermercados Bajo la Lupa” muestra que Tres Estrellas ya figuraba entre las cadenas con compromisos públicos en esta materia.

En 2025, dentro de los 30 supermercados evaluados, solo Carrefour, Día y Tres Estrellas contaban con compromisos públicos vinculados con el abastecimiento de huevos libres de jaulas. En la nueva edición, Tadicor se incorporó al grupo de empresas que presentan avances, mientras una parte importante de las cadenas relevadas continúa sin asumir compromisos públicos.

Entre ellas se encuentran Jumbo, Disco, Vea y Makro, pertenecientes al grupo Cencosud. Según Sinergia Animal, Cencosud asumió compromisos para avanzar hacia un abastecimiento libre de jaulas en otros países de la región donde opera, pero esos estándares no se aplican actualmente en Argentina.

Para la organización, el seguimiento busca que los compromisos empresariales puedan ser consultados y evaluados a partir de criterios comunes y de información pública.

El ranking completo, la metodología y los resultados de cada cadena están disponibles en “Supermercados Bajo la Lupa”.