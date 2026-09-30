Galasur: la conciliación resolvió la continuidad de cuatro trabajadores y el pago de cuatro indemnizaciones completas

La audiencia realizada este miércoles en la sede de La Plata del Ministerio de Trabajo bonaerense permitió avanzar parcialmente en el conflicto generado por los 19 despidos en Galasur, con un acuerdo que contempla la continuidad laboral de cuatro trabajadores y distintas situaciones respecto del pago de indemnizaciones.

El encuentro se desarrolló con participación de AOMA, mientras que el sindicato de Empleados de Comercio no participó de esta instancia.

Como resultado de las negociaciones, se acordó que cuatro trabajadores no serán despedidos y continuarán en sus puestos de trabajo, mientras que otros cuatro cobrarán la indemnización completa.

La situación de otros nueve trabajadores quedó atravesada por la representación sindical.

Se trata de empleados que, en su momento, no aceptaron ser representados por AOMA. Para ellos, la empresa mantiene su postura de abonar el 50% de la indemnización, por lo que deberán reclamar judicialmente la diferencia.

En tanto, los dos trabajadores comprendidos en el convenio de Empleados de Comercio continúan negociando su situación. Si bien el sindicato no participó de la audiencia realizada este miércoles, Galasur mantiene para estos casos la misma postura de ofrecer el pago del 50% de la indemnización.

De esta manera, sobre los 19 despidos que dieron origen al conflicto, cuatro trabajadores continuarán en la empresa, cuatro accederán al pago completo de sus indemnizaciones y otros once mantienen diferencias con Galasur respecto del monto a percibir, con nueve casos que podrían derivar en reclamos judiciales y dos que continúan en negociación.