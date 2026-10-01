Wesner en la Expo Ganadera: “El productor está invirtiendo en infraestructura y genética”

El intendente Maximiliano Wesner acompañó este miércoles la 89° Exposición General de Ganadería de Olavarría, que se desarrolla en la Sociedad Rural, y destacó el momento que atraviesa el sector ganadero, la inversión de los productores y la importancia de que esa actividad se traduzca también en obras e infraestructura para el distrito.

En diálogo con Zona Campo, Wesner valoró la recuperación de la exposición y el movimiento generado alrededor de la actividad ganadera. “Estoy muy contento de estar presente y de poder acompañar al sector, un sector con mucho empuje”, señaló.

Durante su recorrida por la muestra, el intendente mantuvo conversaciones con productores y referentes de la actividad sobre la situación del sector, la genética y las inversiones que realizan las cabañas y los establecimientos productivos.

En ese sentido, destacó que “hoy el productor está invirtiendo en infraestructura, en manga, en alambrado, en genética también, que es algo que no se ve”, y remarcó que esas inversiones forman parte del proceso de fortalecimiento de la producción ganadera local.

Otro de los temas abordados fue el estado de los caminos rurales, una cuestión que, según explicó, aparece habitualmente en las conversaciones con los productores junto con el precio del kilo de hacienda, el costo del flete, la infraestructura y la situación general de la actividad.

Wesner también planteó la necesidad de que el valor actual de la hacienda pueda traducirse en nuevas inversiones. “Tenemos que tener esa ventaja, que es el momento, de poder volcar ese valor en pie que tiene la hacienda hoy en que vuelvan obras. Es importante”, sostuvo.

La exposición reúne 114 reproductores, entre ellos 72 toros PC y PP, 34 vaquillonas preñadas y 8 ovinos de las razas Dorper y Texel, además de dos ejemplares equinos. La jura estuvo a cargo de Marcos Ruiz Gutiérrez y las ventas son realizadas por Ferias Rauch S.A., con el martillo de Pablo San Cristóbal.

El intendente también vinculó la actividad ganadera con el entramado productivo de Olavarría y destacó su participación en la jornada de Olavarría Produce, donde se entregarían reconocimientos al sector. “La ganadería es parte de nuestro entramado productivo, muy diverso, y es un sector muy importante, muy pujante”, afirmó.

En ese marco, Wesner volvió a destacar el peso de la actividad ganadera en el distrito y señaló que suele representar a Olavarría en encuentros con intendentes, representantes de otros distritos y funcionarios provinciales, poniendo en valor el perfil productivo de la ciudad.