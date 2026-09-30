Galasur: “Lo importante es que cambiaron los interlocutores”, destacó Alejandro Santillán

El secretario general de AOMA Seccional Olavarría, Alejandro Santillán, brindó detalles sobre el acuerdo alcanzado en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para resolver la situación de los trabajadores afectados por Galasur y destacó el rol de la cartera laboral bonaerense durante las audiencias realizadas en La Plata.

“Lo importante es que cambiaron los interlocutores”, explicó Santillán en diálogo con En Línea Noticias.

Según detalló, la empresa pasó a ser representada en las negociaciones por un estudio de abogados de La Plata. En ese marco, el dirigente sindical destacó especialmente la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense: “Tengo que agradecerle en todas las instancias al Ministerio de Trabajo de provincia porque me dieron una mano bárbara, los que llevaron las audiencias de intermedia allá en La Plata”.

Santillán explicó que al comienzo de las negociaciones existían distintas situaciones entre los trabajadores afectados. “Teníamos muchísimas variantes con respecto a esto de buscar una solución. Lo primero era que había gente que quería volver sí o sí en este grupo. Otra gente quería el 100 por 100 de la indemnización, que si no se lo pagaban querían volver a trabajar. Después había otros que querían que los indemnizaran, era todo el batallón”, relató.

En cuanto al resultado de la negociación, señaló que “un grupo de unos compañeros que querían sí o sí volver los pudimos meter a todos, que son cuatro”. A la vez, indicó que otros cuatro trabajadores que reclamaban la totalidad de la indemnización finalmente accedieron al 100%.

“Para nosotros era una de las cosas que queríamos voltear, que no continuara, porque era un antecedente si nos desvinculaban por 247”, sostuvo Santillán, en referencia a la aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Sobre la forma de pago de las indemnizaciones, explicó que se acordaron distintas modalidades según los montos: “Los que eran poca plata fueron en una cuota o en dos como mucho, los que andaban alrededor de 10 millones fueron en dos cuotas, y los otros en cuatro cuotas con acuerdo a través del Ministerio, pero cobran el 100 por 100”.

El dirigente también se refirió a los trabajadores que durante la conciliación obligatoria se presentaban en sus puestos aunque no recibían tareas. “Todos los que cumplieron la conciliación obligatoria se presentaban a su horario de trabajo, se presentaban al responsable de sector y decían: ‘¿Hoy trabajo, me dan trabajo? No, quédate sentado ahí en el comedor’. Se quedaban en el comedor. Todos los que hicieron eso, o cobraron el 100 por 100 o se les devolvió el trabajo”, afirmó.

En cambio, sostuvo que la situación fue diferente en los casos que avanzaron por la vía judicial. “Todos aquellos que presentaron demanda, la empresa recibió la demanda y no quiso negociar, cerró la persiana, de ninguna manera quisieron tocar esos temas”, afirmó.

Otro de los puntos incluidos en el acuerdo fue el reconocimiento de los días correspondientes a las medidas de fuerza realizadas durante el conflicto. “Los días de medida de fuerza que se tomaron, esos tres días caídos que decimos nosotros, la empresa los va a abonar, lo volcó en el acta y esos días los va a pagar normalmente y el presentismo, así que eso para nosotros es importante”, explicó Santillán.

Más allá de la resolución alcanzada para los trabajadores comprendidos en la negociación, desde AOMA plantearon ahora la necesidad de conocer cuáles son los planes de la empresa para el futuro de la cantera.

“Le solicitamos a la empresa que las autoridades de la cantera se reúnan para hablar con la gente, que nos expliquen a ver qué está pasando y qué es lo que van a hacer, por lo menos para que la gente esté informada”, señaló.

En ese sentido, Santillán expresó la preocupación del gremio por la continuidad de la actividad: “La preocupación es de acá en adelante, a ver qué es lo que va a hacer la empresa. No hay ventas, está igual que todo el resto de las canteras, pero sí queremos que nos digan: ‘Esta es la situación, la idea es seguir trabajando, vamos a tener que ajustar acá o buscarle la vuelta’, pero que la gente esté sabiendo que realmente quieren mantener la empresa”.