Senado: La olavarriense Evelyn Díaz en el debate de un un proyecto contra la ciber ludopatía juvenil

La senadora bonaerense olavarriense Evelyn Díaz participó de la reunión de la Comisión de Prevención de las Adicciones del Senado bonaerense que aprobó por unanimidad un proyecto de ley que establece la tercera semana de agosto como la Semana Provincial de la Concientización de la Ciber Ludopatía Juvenil. La iniciativa había sido aprobada previamente en la Cámara de Diputados.

El encuentro se realizó en el Salón Antonio Cafiero y fue encabezado por la presidenta de la comisión, la senadora María Cecilia Martínez. Díaz participó de manera virtual junto con otros integrantes del cuerpo legislativo. La senadora olavarriense ocupa además la vicepresidencia de la Comisión de Prevención de las Adicciones.

La iniciativa fue presentada por la diputada María Noelia Saavedra y busca establecer una semana específica para desarrollar acciones de concientización y prevención frente a las apuestas y los juegos de azar en entornos digitales entre jóvenes. El expediente fue aprobado por unanimidad en la comisión.

Durante la reunión también recibió tratamiento favorable un proyecto de declaración que declara de interés legislativo el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), que se conmemora cada 9 de septiembre.

Por otra parte, quedaron en estudio dos proyectos vinculados al Día Mundial Sin Tabaco, conmemorado el 31 de mayo. Debido a que ambas iniciativas hacen referencia específicamente a 2025, la comisión analizará su reformulación para que contemplen la conmemoración anual sin quedar atadas a un año determinado.

El avance del proyecto sobre ciber ludopatía se inscribe en el tratamiento legislativo de distintas iniciativas vinculadas con la prevención de las adicciones y las problemáticas asociadas al juego online entre adolescentes y jóvenes.