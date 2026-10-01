Sobreendeudamiento familiar: «detrás de cada deuda hay una familia que necesita llegar a fin de mes»

La diputada provincial y jefa de Gabinete de la Municipalidad de Olavarría, Mercedes Landívar Valerio, destacó el avance de herramientas para abordar el sobreendeudamiento de las familias, tras la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense realizada este martes.

Landívar señaló que uno de los principales ejes de la jornada fue el crecimiento de las deudas con bancos, fintech y billeteras virtuales, y destacó el tratamiento de iniciativas destinadas a proteger a los consumidores, frenar las cobranzas abusivas y el hostigamiento, prevenir el endeudamiento excesivo y generar mecanismos para reorganizar las deudas cuando ya resulta imposible afrontarlas.

La legisladora también puso el foco en un procedimiento que permita mirar integralmente la situación de cada familia, reunir a los distintos acreedores y buscar planes de pago compatibles con la capacidad económica de cada hogar, priorizando instancias de acuerdo antes de llegar a la judicialización.

“Porque detrás de cada deuda hay una familia que necesita llegar a fin de mes, pagar los servicios, comprar alimentos y sostener su vida cotidiana”, expresó Landívar.

“Cuando el endeudamiento deja de ser una herramienta y se convierte en una trampa, el Estado tiene que estar presente para proteger, acompañar y dar respuestas”, sostuvo.

La diputada provincial cerró su mensaje planteando: “Seguimos trabajando por una Provincia que cuide a sus familias y defienda sus derechos”.