Torneo Juan Domingo Marinangeli: Racing ganó en el cierre de la segunda fecha y arrancó con puntaje perfecto

Foto: Analía Paez Fotografías

Este lunes feriado se completó la segunda fecha del torneo de Primera División “Juan Domingo Marinangeli”.

En el Parque Olavarría, Racing A. Club derrotó 2 a 0 a Estudiantes y consiguió su segunda victoria consecutiva en el certamen.

El conjunto chaira se impuso con un doblete de Facundo Tucker, autor de los dos goles del encuentro, y se convirtió así en el cuarto equipo que ganó sus dos primeros partidos de la competencia.

Racing comparte este arranque ideal con El Fortín, Ferro y Loma Negra, los otros tres equipos que también suman seis puntos tras las dos primeras jornadas.

Resultado

Racing A. Club 2

Facundo Tucker (2)

Estudiantes 0