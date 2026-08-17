Torneo Juan Domingo Marinangeli: Racing ganó en el cierre de la segunda fecha y arrancó con puntaje perfecto
Foto: Analía Paez Fotografías
Este lunes feriado se completó la segunda fecha del torneo de Primera División “Juan Domingo Marinangeli”.
En el Parque Olavarría, Racing A. Club derrotó 2 a 0 a Estudiantes y consiguió su segunda victoria consecutiva en el certamen.
El conjunto chaira se impuso con un doblete de Facundo Tucker, autor de los dos goles del encuentro, y se convirtió así en el cuarto equipo que ganó sus dos primeros partidos de la competencia.
Racing comparte este arranque ideal con El Fortín, Ferro y Loma Negra, los otros tres equipos que también suman seis puntos tras las dos primeras jornadas.
Resultado
Racing A. Club 2
Facundo Tucker (2)
Estudiantes 0