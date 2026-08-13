App de cobros: cómo empezar a gestionar las ventas digitales de un negocio

Una app de cobros puede convertirse en una herramienta cotidiana para comercios y emprendimientos que necesitan recibir pagos y, al mismo tiempo, mantener ordenada la información de sus ventas. La propuesta de nave app apunta justamente a simplificar esa gestión: Nave reúne distintas alternativas para cobrar, consultar operaciones y acceder a información del negocio desde un mismo ecosistema, con modalidades de acceso diferentes según se opere con Galicia o Naranja X.

Los pagos digitales ya forman parte de la rutina comercial argentina. Un mismo negocio puede recibir dinero mediante QR, tarjetas, links enviados por WhatsApp o ventas realizadas directamente desde una tienda online. El desafío aparece cuando esas operaciones empiezan a multiplicarse y el comerciante necesita saber rápidamente qué se cobró, cuánto ingresó y desde qué canal llegó cada venta.

En Línea Noticias ha reflejado este cambio en distintas publicaciones sobre la expansión de los medios electrónicos, las billeteras y el QR, mostrando cómo herramientas que pocos años atrás podían resultar novedosas hoy intervienen en compras de todos los días.

Cómo empezar a utilizar Nave para cobrar

El primer punto que conviene tener en cuenta es que la forma de ingreso depende de la entidad con la que opere el comercio.

Los clientes Galicia pueden acceder a Nave desde Online Banking u Office Banking, dentro de la sección correspondiente a Nave Negocios. La plataforma permite luego generar credenciales para ingresar de manera directa. Para quienes trabajan con Naranja X, en cambio, varias de las herramientas de Nave se administran directamente desde la aplicación de Naranja X, dentro del espacio destinado al negocio.

Una vez realizado el acceso, el siguiente paso es definir de qué manera necesita cobrar cada comercio. No todas las actividades requieren las mismas herramientas.

Un local con atención presencial puede utilizar principalmente QR o terminales. Un profesional que acuerda trabajos mediante mensajes puede aprovechar los links de pago. Quien comercializa productos a través de un e-commerce puede necesitar integrar el cobro directamente dentro de su tienda.

Nave reúne alternativas para esos escenarios, por lo que la utilización cotidiana puede adaptarse al modelo comercial en lugar de obligar al negocio a trabajar siempre de una única manera.

Generar un QR para el negocio

El código QR es una de las opciones más sencillas para comenzar a aceptar pagos digitales en un punto de venta.

En Nave, el comercio puede generar su código, descargarlo y utilizarlo impreso o mostrarlo desde una pantalla. Cuando un cliente realiza una compra, puede escanearlo desde una aplicación bancaria o billetera virtual compatible.

Si el vendedor necesita ingresar previamente el importe, puede hacerlo desde la sección de cobros y seleccionar el QR correspondiente. Una vez completada la operación, la plataforma permite verificar el estado del pago en tiempo real.

Esta confirmación es importante en situaciones cotidianas. En lugar de depender de una captura de pantalla enviada por el cliente, quien atiende puede comprobar desde su propio entorno si la transacción figura como aprobada.

Nave utiliza un QR interoperable, por lo que el comprador no necesita tener Nave para pagar. Puede hacerlo desde billeteras o aplicaciones bancarias habilitadas, mientras que la herramienta queda del lado del comercio.

Elegir otros medios según el tipo de venta

El QR no es la única posibilidad disponible.

Nave también ofrece links de pago, alternativas para tiendas online, Tap para utilizar celulares compatibles como terminal y equipos destinados al cobro presencial. La disponibilidad de algunas soluciones depende de si el negocio opera con Galicia o con Naranja X.

Los links pueden resultar especialmente prácticos cuando la venta comienza por WhatsApp, redes sociales o cualquier otro canal remoto. En ese caso, no es necesario que comprador y vendedor estén físicamente en el mismo lugar para avanzar con la operación.

Para quienes trabajan con un local, las terminales permiten sumar pagos con tarjeta y tecnologías contactless. Y cuando el negocio comercializa a través de internet, la integración con una tienda online permite incorporar el momento del pago al recorrido digital del cliente.

La aplicación también sirve para seguir las ventas

Una herramienta de cobro no termina de ser útil cuando el cliente confirma el pago. Después aparece una tarea igualmente importante: mantener organizada la información.

Nave permite consultar el detalle de las ventas y obtener confirmaciones de cobro en tiempo real. También incorpora información y resúmenes que ayudan a revisar el movimiento generado por las operaciones.

Esto puede resultar especialmente práctico para pequeños negocios donde una misma persona se ocupa de vender, responder consultas, controlar mercadería y revisar la caja.

En lugar de considerar cada medio de pago como una herramienta completamente separada, centralizar los datos ayuda a tener una mirada más clara sobre la actividad comercial.

Revisar cada cobro antes de darlo por terminado

Uno de los hábitos más importantes al empezar a utilizar medios digitales es comprobar siempre el estado de la operación dentro de la plataforma.

En los cobros con QR, por ejemplo, Nave permite verificar que la venta se encuentre aprobada. La confirmación desde la herramienta del comercio aporta una referencia propia sobre el resultado de la transacción.

Esta práctica es útil especialmente en jornadas con mucho movimiento, cuando pueden producirse varias operaciones seguidas y resulta fácil confundir comprobantes, importes o clientes.

También conviene familiarizarse con el historial y los detalles disponibles. A medida que aumenta la cantidad de ventas, consultar los registros desde la plataforma puede ser más práctico que intentar reconstruir la jornada utilizando mensajes, capturas o anotaciones independientes.

Configurar la herramienta de acuerdo con la rutina del negocio

No existe una única forma correcta de utilizar una plataforma de pagos. La configuración más conveniente depende de cómo vende cada comercio.

Un negocio que trabaja principalmente desde un mostrador puede dejar su QR siempre disponible y complementar los cobros con una terminal. Quien vende mediante conversaciones digitales puede concentrarse en generar links. Un emprendimiento que crece y abre un e-commerce puede sumar después una integración para su tienda.

En el caso de Naranja X, la gestión de las soluciones disponibles se realiza desde la sección “Negocio” de su aplicación, mientras que quienes operan con Galicia ingresan al entorno Nave desde sus canales bancarios y pueden generar posteriormente un acceso directo a la plataforma.

Dentro de esa rutina, resulta útil revisar qué medio utiliza con mayor frecuencia cada cliente, comprobar las ventas apenas se realizan y consultar periódicamente los movimientos. Un comercio que durante la semana vende presencialmente puede utilizar QR o una terminal, mientras que ese mismo negocio puede generar un link cuando recibe un pedido a distancia o incorporar el cobro online si desarrolla posteriormente su propio canal de e-commerce.