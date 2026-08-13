Iluminación en el acceso a los Parques Industriales: Siris ofertó $198,8 millones y fue la propuesta más baja

La empresa Siris presentó la oferta económica más baja en la licitación convocada por el Municipio de Olavarría para ejecutar la obra de iluminación del corredor de acceso a los Parques Industriales.

La apertura de las cotizaciones de la Licitación Pública 23/26 se realizó este jueves por la mañana en el Salón Blanco del Palacio Municipal. En total, fueron cinco las empresas que presentaron ofertas para una obra que contempla la instalación de nueva infraestructura lumínica sobre avenida Eva Perón —ex Circunvalación— y avenida Sarmiento.

La propuesta más económica fue la de Siris, por $198.898.160, seguida por:

Blue Comm SRL: $205.231.503,95.

$205.231.503,95. Pecma SRL: $218.866.930,21.

$218.866.930,21. Alto Sur: $234.733.410.

$234.733.410. Imeda Ingeniería SA: $251.477.001,10.

La diferencia entre la oferta más baja y la más alta alcanza los $52,5 millones.

Una obra vinculada directamente con los Parques Industriales

El proyecto comprende la colocación de 33 columnas de doble brazo. Parte de ellas serán instaladas sobre avenida Eva Perón, desde avenida Sarmiento hasta la rotonda de acceso a los Parques Industriales, mientras que otras estarán ubicadas sobre la continuidad de avenida Sarmiento, entre Eva Perón y el ingreso lateral al Parque Industrial.

Además, se prevé la instalación de una columna con seis proyectores en el sector que conecta las rotondas de Eva Perón y Sarmiento.

La obra incluye también la incorporación de tableros seccionales, extensión de la red de cableado y trabajos complementarios para completar la infraestructura eléctrica necesaria.

Un pedido del sector productivo

La iniciativa fue planteada a partir del diálogo entre el Municipio y representantes del sector empresarial, industrial y productivo de Olavarría, en el marco de las reuniones de la denominada mesa de gestión de la Tasa de Seguridad e Higiene.

La intervención apunta a mejorar la iluminación de uno de los principales corredores de acceso a los Parques Industriales, pero también a reforzar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial para quienes utilizan diariamente la avenida Perón.

Se trata de una vía de circulación de importancia para la ciudad, ya que comunica el casco urbano con la Ruta Nacional 226 y concentra parte del tránsito vinculado al movimiento industrial y productivo.

El acto de apertura fue encabezado por el director de Licitaciones, Ezequiel Lorenzo. Las ofertas presentadas deberán atravesar ahora el proceso administrativo y técnico correspondiente antes de la definición de la adjudicación.