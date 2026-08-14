Escrituración: la Provincia publicó un listado de viviendas de Olavarría que entran en regularización

El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires incluyó viviendas de Olavarría en un nuevo proceso de regularización dominial, en el marco del Plan de Escrituración del organismo.

Ph: Ilustración

El listado fue publicado este jueves 13 de agosto de 2026 en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires e identifica las viviendas, los barrios y los adjudicatarios alcanzados por el trámite.

Entre los inmuebles incluidos aparecen viviendas de los barrios Olavarría 80 Viviendas, 104 Viviendas, 48 Viviendas, 10 Viviendas y 128 Viviendas.

El detalle publicado es el siguiente:

Olavarría 80 Viviendas

Casa N.º 26 – Manzana 397-BB: Bemon Ariel Omar.

Bemon Ariel Omar. Expediente: EX-2025-1166088-GDEBA-DPTDIV.

Olavarría 104 Viviendas

Tira 3 – Casa N.º 21: Cucaresse Michelle Liza.

Cucaresse Michelle Liza. Expediente: EX-2024-31954093-GDEBA-DPTDIV.

Olavarría 48 Viviendas

Calle 98 bis N.º 808: Correa Néstor Fabián.

Correa Néstor Fabián. Expediente: 2416-3034/2011 Alc. 3.

Olavarría 10 Viviendas

Casa N.º 7: Vizcaino Edith Beatriz.

Vizcaino Edith Beatriz. Expediente: EX-2026-22753374-GDEBA-DPTDIV.

Olavarría 128 Viviendas

Casa N.º 3 – Manzana 587-X: Farias Marina Edith.

Farias Marina Edith. Expediente: EX-2023-9463566-GDEBA-DPTDIV.

Olavarría 48 Viviendas

Calle 100 N.º 798 – Manzana 401-R: Valderrey Jorge Roberto y Bravo Cristina Susana.

Valderrey Jorge Roberto y Bravo Cristina Susana. Expediente: EX-2021-12826243-GDEBA-DPTDIV.

Corre el plazo para presentar oposiciones

El aviso establece que durante tres días se cita y emplaza a toda persona que considere tener derechos sobre alguna de las viviendas y pueda acreditarlos mediante la documentación correspondiente.

Las eventuales oposiciones deberán presentarse dentro de los 30 días corridos, contados a partir de la publicación, por escrito y debidamente fundadas.

La presentación debe realizarse ante el Sector Mesa de Entradas del Instituto de la Vivienda, ubicado en avenida 7 N.º 1267, planta baja, entre calles 58 y 59 de La Plata, de 9 a 14.

El procedimiento forma parte del Plan de Escrituración y apunta a regularizar la situación dominial de las viviendas y sus ocupantes.