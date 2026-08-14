Un viaje con 31 pasajeros desde Olavarría a Lomas de Zamora derivó en una imputación a un transportista

El operativo fue en febrero y derivó en un expediente que podría terminar en sanción.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires difundió en las últimas horas una sanción mediante la cual imputó al responsable de un servicio de transporte de pasajeros por dos irregularidades detectadas durante un viaje entre Olavarría y Lomas de Zamora.

Ph Ilustración

El operativo había sido realizado meses atrás, el 5 de febrero de 2025, en la Terminal de Ómnibus de Azul.

Según consta en la sanción, durante el procedimiento se controló el vehículo, que trasladaba 31 pasajeros desde Olavarría hacia Lomas de Zamora.

La inspección determinó que el servicio realizado no se ajustaba al régimen para el cual el vehículo se encontraba autorizado. De acuerdo con los registros consultados posteriormente por el Ministerio de Transporte, la unidad contaba con autorización para prestar servicios de excursión categoría B.

A esto se sumó otra irregularidad: el conductor no se encontraba inscripto en el Registro de Trabajadores del Transporte, según quedó asentado en el acta de comprobación.

El expediente señala que el responsable del servicio no presentó un descargo dentro del plazo correspondiente. Posteriormente, el organismo provincial revisó los antecedentes de autorización de la unidad y resolvió modificar el encuadre de las actuaciones.

Con todo, la Dirección Provincial de Fiscalización del Transporte dejó sin efecto la imputación original del Acta de Comprobación N° 2711 y formuló una nueva imputación por las infracciones previstas en los artículos 214 y 315 del Decreto N° 6864/58.

El artículo 214 contempla la realización de servicios que no se ajusten al régimen para el cual fueron autorizados, mientras que el artículo 315 refiere a la actuación de personal que no se encuentre inscripto en el Registro de Trabajadores del Transporte.

La disposición establece un plazo de 10 días hábiles desde la notificación para ejercer el derecho de defensa.

El expediente también consigna que la unidad había obtenido autorización para servicios de excursión categoría B el 11 de diciembre de 2023, autorización que posteriormente fue dada de baja el 8 de julio de 2025.