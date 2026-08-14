Galería de fotos: las imágenes exclusivas del incendio en un octavo piso en Dorrego y Moreno

Cinco dotaciones de bomberos y cerca de 30 efectivos desplegaron un intenso operativo en la madrugada de este viernes para sofocar un incendio desatado en el octavo piso de un edificio ubicado en Dorrego y Moreno.

En Línea Noticias, único medio presente en el lugar, registró de forma exclusiva las imágenes del trabajo de los servidores públicos, el despliegue de la unidad con escalera mecánica para ingresar por el balcón del departamento siniestrado y la evacuación de los vecinos.

Durante la emergencia, al menos cuatro personas debieron ser trasladadas al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» por inhalación de humo y quemaduras, mientras que el resto de los residentes fueron asistidos en la ex estación de servicio ubicada frente al edificio.

A continuación, la cobertura fotográfica del operativo desplegado por Bomberos Voluntarios, ambulancias del SAME y servicios privados, Defensa Civil, Policía y Protección Ciudadana.