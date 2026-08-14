Video: la cobertura exclusiva del incendio y la evacuación en un octavo piso en Dorrego y Moreno

En Línea Noticias, único medio presente en el lugar, registró en video todo el despliegue del operativo montado en la madrugada de este viernes tras el incendio desatado en un departamento ubicado en el octavo piso de Dorrego y Moreno.

Las imágenes muestran el trabajo de las cinco dotaciones y cerca de 30 bomberos voluntarios, la llegada e instalación de la autobomba con escalera mecánica para el ingreso por el balcón y la evacuación de los residentes del edificio.

Durante la emergencia, al menos cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» por inhalación de humo y quemaduras, mientras que gran parte de los vecinos fueron asistidos de forma preventiva por personal médico en la ex estación de servicio del sector.

A continuación, el video exclusivo con el trabajo de los servidores públicos, ambulancias, Defensa Civil y fuerzas de seguridad.