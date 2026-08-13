La biblioteca Coty Laborde celebró sus 25 años con la colocación de una placa en la Plaza López Camelo

Imágenes: Mauricio Latorre

En la tarde de este jueves, la biblioteca popular Coty Laborde dio inicio a las actividades de celebración por su 25° aniversario con un acto en la Plaza López Camelo. Durante la jornada, se llevó a cabo el descubrimiento de una placa conmemorativa y la plantación de un ejemplar de aguabay, con la participación de abanderados, escoltas y docentes de la Escuela N° 4 y de la Escuela Secundaria N° 20.

En el marco del encuentro, Graciela Mónaco brindó unas palabras en las que remarcó el valor del hito institucional y el acompañamiento de las comunidades educativas presentes. «Hoy tenemos un momento muy especial, muy significativo para la historia de la biblioteca popular Coty Laborde de Olavarría, muy cerquita de acá», expresó.

Respecto al sentido de la convocatoria, Mónaco señaló que la colocación del testimonio busca poner en valor «los primeros 25 años de trayectoria al servicio de la comunidad» y rendir un «reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y al compromiso de quienes desde su fundación hicieron posible el crecimiento de esta institución, promoviendo la lectura, la cultura y el acceso democrático al conocimiento».

Durante el acto se destacó la presencia de Celia «Beba» Ferraro, una de las fundadoras de la entidad en el barrio Pueblo Nuevo, y de la actual presidenta de la comisión directiva, María Alicia Bonito, quien participó del descubrimiento de la placa junto a las autoridades. Asimismo, se informó que el árbol plantado fue donado por el Bioparque Municipal La Máxima.

En sus palabras dirigidas a los alumnos y jóvenes presentes, Mónaco enfatizó la función social de la entidad: «La biblioteca es una institución de puertas abiertas, donde no solo se va a consultar libros y a leer, sino que se van a hacer intercambios a interactuar con gente de otras generaciones y con las mismas generaciones que ustedes».

La biblioteca popular Coty Laborde fue inaugurada el 13 de agosto de 2001 a partir de la donación del inmueble por parte de la familia de Coty Laborde y la gestión municipal de Helios Eseverri. Los festejos por el cuarto de siglo continuaron en la sede de la institución, ubicada en Coronel Suárez 1795.