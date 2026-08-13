Rosa Sann en CoNverSo: “No soy peronista, soy kirchnerista»

“Mi línea es Alfonsín, Kirchner, Cristina”. La definición de Rosa Sann durante su participación en CoNverSo sintetiza buena parte de su recorrido político y la mirada que construyó a lo largo de las últimas décadas. No se define como peronista, sino como kirchnerista, y encuentra una continuidad entre aquellos dirigentes en una misma forma de entender la política: “Gente que pensó en el pueblo”.

Sann contó que su acercamiento a la política comenzó con el socialismo, al que estaba afiliado Eduardo Malamud cuando ambos llegaron a Olavarría. Más tarde, con el retorno de la democracia, fue el alfonsinismo el que la encontró junto a su marido. La convocatoria de Helios Eseverri para conformar la lista radical que acompañó a Raúl Alfonsín terminó con Malamud como concejal en el primer Concejo Deliberante de la democracia.

De Alfonsín, Sann recordó especialmente “la pasión”. Lo mismo dijo haber encontrado años después en Néstor Kirchner. “Cuando empezó Kirchner, ahí vi de nuevo la pasión”, sostuvo.

Su identificación con el kirchnerismo, explicó, se construyó a partir de las políticas de gobierno que reivindica: el pago de la deuda al FMI, la recuperación de YPF y Aerolíneas Argentinas, las políticas educativas y sociales y distintas medidas que, desde su perspectiva, estuvieron orientadas a beneficiar a la población.

“Los actos, los actos de gobierno”, respondió cuando se le preguntó qué la llevó a defender con tanta vehemencia al kirchnerismo. Y enumeró algunas de las decisiones que considera centrales de aquellos gobiernos.

Sann también recordó que dentro de su propia familia las posiciones políticas no siempre coincidieron. Mientras el resto podía quedarse en el living mirando televisión, ella se iba al dormitorio para ver 6, 7, 8. “Yo siempre defendí mi punto de vista”, contó. Y también destacó que, aun con diferencias, siempre encontró respeto por sus decisiones.

Una mirada crítica sobre la política actual

Desde esa misma identidad política, Sann cuestionó con dureza el escenario actual. Uno de los aspectos que más le preocupa es el clima de confrontación. “El odio”, respondió cuando se le preguntó qué es lo que más le duele del modelo actual.

También diferenció entre democracia y República. Para ella, la democracia no se limita al acto electoral y la República requiere la división de poderes. “La democracia es el gobierno del pueblo”, explicó, mientras consideró que la República se encuentra actualmente en peligro.

Las redes sociales también ocuparon un lugar central en su diagnóstico. Sann fue tajante: “Para mí no, perdón, pero son una cloaca”, afirmó, al cuestionar la manera en que las nuevas formas de circulación de información condicionan el debate público.

En cuanto a Cristina Kirchner, Sann sostuvo que debe estar libre porque considera que el juicio en su contra fue “una farsa”. Aclaró, sin embargo, que eso no implica necesariamente que deba ser candidata: “Si ella quiere ser candidata, si va a ser candidato Axel con ella, no sé. Pero Cristina tiene que estar libre”.

Su defensa del kirchnerismo tampoco significó negar la existencia de hechos de corrupción. “Algunas personas son corruptas en el kirchnerismo, en el radicalismo, en todos lados hay”, reconoció. Pero rechazó que las conductas individuales puedan trasladarse automáticamente a todo un espacio político.

La política, para Sann, sigue siendo una forma de intervenir en la vida colectiva. Aunque reconoce que hoy muchas discusiones parecen imposibles porque predominan los sentimientos sobre las razones, mantiene aquella idea que marcó su recorrido: participar, discutir y aportar, aunque sea “un granito de arena”.

El episodio completo de CoNverSo, conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, está disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.