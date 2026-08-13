Azul tendrá su Primer Festival de la Milanesa: convocan a gastronómicos y habrá música, artesanos y juegos

Azul prepara una nueva propuesta gastronómica y recreativa para septiembre: el sábado 12 se realizará el Primer Festival de la Milanesa, una jornada que tendrá como protagonista a uno de los platos más populares de la cocina argentina.

El evento se desarrollará en el sector de avenida 25 de Mayo, entre San Martín y Bolívr, donde se concentrarán propuestas gastronómicas, paseo de artesanos, juegos infantiles y espectáculos musicales.

La iniciativa es impulsada por el Municipio de Azul con el objetivo de generar un espacio de encuentro para la comunidad y, al mismo tiempo, brindar participación a emprendimientos gastronómicos locales vinculados a la elaboración de milanesas.

Convocatoria a gastronómicos

En ese marco, se encuentra abierta la convocatoria para emprendedores gastronómicos, foodtrucks, restaurantes, bares y establecimientos del rubro que quieran formar parte del festival.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción y detallar la propuesta gastronómica que ofrecerán durante la jornada, incluyendo variedades de milanesas y sus acompañamientos. También deberán informar los requerimientos técnicos y presentar una propuesta de armado y disposición del puesto.

La inscripción estará abierta hasta el jueves 20 de agosto. Las propuestas serán evaluadas previamente para organizar la distribución de los espacios, procurar una oferta gastronómica variada y garantizar el desarrollo del evento.

El Primer Festival de la Milanesa tendrá así una propuesta que combinará gastronomía, emprendimientos locales, música y actividades para toda la familia, con la avenida 25 de Mayo como escenario de una jornada dedicada íntegramente a uno de los clásicos de la mesa argentina.