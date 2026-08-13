Escuela 56: sin clases tras el robo del tanque de agua

La Escuela N° 56 de Olavarría se encuentra sin clases este jueves luego del robo del tanque de agua del establecimiento. La situación fue confirmada, según relató un vecino, por la directora de la institución, quien además le habría informado que hasta ese momento no se había presentado personal policial ni se habían realizado pericias.

El robo fue advertido durante la madrugada por un vecino que se dirigía a tomar el colectivo para concurrir a su trabajo en Loma Negra. Según contó, al pasar por inmediaciones de la escuela observó a un hombre junto al tanque de agua, que se encontraba apoyado en el establecimiento.

El vecino relató que, al advertir su presencia, el hombre tomó una bicicleta y se retiró del lugar. Ante esa situación, decidió alertar al sistema Vecinos en Red (VER), al que envió un mensaje a las 5:02 y aportó detalles sobre la persona que había observado, entre ellos la vestimenta y el hecho de que se movilizaba en bicicleta.

Dos minutos después, a las 5:04, recibió la última respuesta registrada de VER. Desde el sistema le informaron: “Desde esta área lo que se hace es comisionar el móvil del personal del 911, quien se ocupa de asistir a dicho llamado”. También le comunicaron: “De igual manera informamos a superioridad”.

Sin embargo, horas más tarde, al finalizar su jornada laboral, el vecino regresó a la zona y habló con la directora de la Escuela N° 56. Según relató, la responsable del establecimiento le confirmó que el tanque había sido robado.

En una nueva comunicación, el vecino contó además que la directora le manifestó que hasta ese momento no había concurrido una patrulla policial ni personal para realizar pericias. Como consecuencia de la falta de agua, la escuela se encontraba sin clases.

“Están sin clase. La escuela está sin clase por falta de agua”, expresó el vecino al transmitir la situación.

El episodio generó una fuerte indignación en el vecino, quien cuestionó la respuesta ante un hecho que, según sostuvo, había sido advertido mientras estaba ocurriendo y comunicado de inmediato al sistema de alerta.

También manifestó su preocupación por la posibilidad de que situaciones similares puedan afectar a su propia vivienda y a su familia, y reclamó mayor eficacia en la respuesta ante las alertas de seguridad.

La secuencia que relató plantea además un interrogante sobre la intervención posterior al aviso realizado a VER: mientras el sistema informó a las 5:04 que había comisionado un móvil del 911, el vecino sostiene que, según la información que recibió de la directora, horas después todavía no se había presentado personal policial en el establecimiento.