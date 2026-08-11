Tapalqué tiene desde hace 17 años un particular modelo de viviendas para adultos mayores

Un particular modelo de viviendas compartidas para adultos mayores que funciona desde hace 17 años en Tapalqué volvió a tomar relevancia luego de una publicación realizada por Infobae, que puso el foco en esta experiencia de política pública destinada a personas mayores.

El complejo municipal comenzó a funcionar en 2009 y actualmente cuenta con 27 viviendas, en las que viven 31 personas. Cada unidad dispone de dormitorio, baño, cocina y comedor, y puede ser ocupada por hasta dos residentes.

Según explicó a Infobae la trabajadora social Eugenia González Rocca, responsable del complejo, el sistema está destinado a personas mayores de 60 años que puedan desenvolverse de manera autónoma. Antes del ingreso se realizan entrevistas con el equipo profesional y una evaluación médica que contempla tanto el estado físico como el cognitivo.

La propuesta se diferencia de un geriátrico porque busca conservar la independencia de quienes viven allí. Los residentes pueden entrar y salir sin horarios establecidos, recibir a familiares e incluso alojar durante algunos días a hijos o nietos, siempre que exista acuerdo con la persona con la que comparten la vivienda.

Asistencia y vida comunitaria

El Municipio brinda distintos servicios dentro del complejo. De lunes a viernes hay un enfermero hasta las 20, mientras que durante los fines de semana se realizan recorridas de guardia durante la mañana y la tarde.

Además, se ofrece almuerzo de lunes a sábados y feriados, limpieza profunda semanal y mantenimiento tanto de las viviendas como de los espacios comunes.

La propuesta también apunta a evitar el aislamiento y sostener la vida social. De acuerdo con lo publicado por Infobae, en el complejo se desarrollan talleres de teatro, alfabetización, literatura, reflexión grupal y ciclos de cine.

“Vivir en este complejo permite vivir en comunidad”, señaló González Rocca, quien también destacó el acompañamiento como uno de los aspectos centrales de la experiencia.

Cuánto pagan los residentes

El costo está establecido mediante una ordenanza municipal y se calcula de acuerdo con los ingresos previsionales.

Para los residentes de Tapalqué representa el 50% de sus haberes. En el caso de personas que llegan desde otras localidades, abonan el 75% durante los primeros tres años y luego el 50%.

El monto incluye la vivienda y los servicios que brinda el Municipio.

El desafío de compartir una vivienda

Uno de los aspectos más particulares del sistema es justamente que las unidades son compartidas. Pueden vivir hasta dos personas y, en algunos casos, compartir también la habitación.

Por ese motivo, el ingreso no depende únicamente de una evaluación médica. También se analiza el perfil de cada persona para determinar con quién podría convivir.

La responsable del complejo reconoció ante Infobae que esta condición puede convertirse en uno de los principales obstáculos para quienes consultan por el sistema.

Aun así, el proyecto mantiene una demanda constante. Según explicó González Rocca, hay personas inscriptas para ingresar, aunque no existe una lista de espera formal porque muchas veces la principal dificultad está en aceptar la modalidad de convivencia.

Una alternativa frente a la soledad

Los motivos por los que las personas llegan al complejo son diversos: algunos no cuentan con familiares cercanos, otros buscan una vida más tranquila y también están quienes prefieren mantener su independencia sin que sus hijos deban asumir el cuidado cotidiano.

Para González Rocca, el modelo responde a una transformación en la manera de transitar la vejez, con personas que llegan a los 60 años con capacidad funcional y deseos de continuar activas, viajar y generar nuevos vínculos.

La experiencia de Tapalqué constituye así una alternativa intermedia entre vivir completamente solo y una residencia geriátrica: un espacio con asistencia y servicios, pero en el que los adultos mayores conservan buena parte de las decisiones sobre su vida cotidiana.