Video / Se reproducen los basurales a cielo abierto y crece el malestar vecinal

La problemática de los basurales a cielo abierto volvió a aparecer en distintos sectores de Olavarría y, con ella, el reclamo de los vecinos por la acumulación de residuos.

El lunes, En Línea Noticias publicó la denuncia de un vecino por un basural ubicado en un acceso al sector de Cochi-Tue, quien señaló que ya había realizado reclamos por la situación.

Ahora se sumaron nuevos reclamos. Uno señala la presencia de residuos en calle Quebrada de Humahuaca, paralela al terraplén del barrio CECO. Otro apunta a Belgrano entre Funes y Laprida, donde la vecina que envió las imágenes indicó que se trata de un terreno municipal.

Los reclamos se conocen mientras el Municipio continúa realizando tareas de limpieza. Ayer informó la intervención de un basural en el sector del Gauchito Gil, a la vera del puente de la Ruta Nacional 226 y la prolongación de Guisasola.

En ese comunicado, la Municipalidad señaló que el lugar había sido utilizado para arrojar residuos y reconoció que “se trata de una situación que se reitera en distintos puntos de la ciudad”. También advirtió por sus consecuencias sanitarias, el impacto sobre el escurrimiento del agua durante las lluvias y el deterioro del paisaje.

En apenas dos días, los reclamos recibidos por este medio volvieron a poner el foco sobre un problema que aparece en distintos sectores de la ciudad y que combina el descarte clandestino de residuos con la necesidad de sostener controles y tareas de limpieza.