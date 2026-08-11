Olavarría será sede de una nueva fecha del Gran Prix Mar y Sierras de ajedrez

Olavarría será sede el próximo 23 de agosto de la quinta fecha del Gran Prix Mar y Sierras, un torneo provincial de ajedrez que reunirá en nuestra ciudad a jugadores de distintas localidades bonaerenses.

La competencia se desarrollará desde las 10 horas en el Club Mariano Moreno, ubicado en Sarmiento 3093, y se encuentra enmarcada dentro de las actividades de la Escuela Municipal de Ajedrez de Olavarría.

El Gran Prix Mar y Sierras convoca cada año a Escuelas Municipales de distintos distritos. En esta edición participarán representantes de Azul, Tandil, Rauch, Laprida y Bolívar, entre otras localidades, con una convocatoria que habitualmente alcanza un promedio de 130 personas entre jugadores y acompañantes.

La quinta fecha estará destinada a las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Senior y Libre, bajo el sistema de juego Suizo 12 + 3.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse comunicándose al 2284-454168.

Más allá de la competencia, desde la organización destacan que el torneo constituye una instancia de evaluación y motivación para los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, ya que permite poner en práctica y visualizar los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje.

El encuentro también apunta a fortalecer el aspecto social de la disciplina. El intercambio con jugadores de otras localidades permite compartir experiencias y conocimientos, al tiempo que promueve valores como el respeto, la convivencia y el compañerismo, especialmente entre niños y adolescentes.