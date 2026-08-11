Regularización dominial: publicaron un listado de 73 inmuebles de Olavarría y hay 30 días para presentar oposiciones
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires publicó el pasado 6 de agosto un listado de 73 inmuebles del Partido de Olavarría incluidos en un proceso de regularización dominial.
La publicación abre un plazo de 30 días para que los titulares de dominio o quienes consideren tener derechos sobre alguna de esas propiedades puedan presentar una oposición fundada.
La convocatoria se realiza en el marco de la Ley 24.374 y alcanza a propiedades ubicadas en Olavarría, Hinojo, Colonia San Miguel, Espigas, Loma Negra, Sierra Chica y Sierras Bayas.
Según establece el aviso oficial, las oposiciones deberán presentarse debidamente fundadas ante el Registro Notarial de Regularización Dominial (RNRD) N° 1 del Partido de Olavarría, con domicilio en la Municipalidad de Olavarría, Rivadavia y San Martín, de lunes a viernes de 7 a 13.
El objetivo de la publicación es citar y emplazar a los titulares de dominio o a quienes se consideren con derechos sobre los inmuebles para que puedan ejercer su derecho de oposición dentro del plazo establecido.
Los 73 inmuebles incluidos
El detalle publicado en el Boletín Oficial identifica cada inmueble por expediente, domicilio y titular o titulares de dominio:
1. San Martín 1671 – Colonia San Miguel
Expediente: 2147-078-1-940/2004.
Titulares: Masson y Kees Elisa; Masson y Kees Catalina; Masson y Kees Juan; Masson y Kees Ana María; Masson y Kees Miguel; Masson y Kees Alejandro; Masson y Kees Ana; Masson y Kees Pedro; Masson y Kees Rosa; Masson y Kees José; Masson y Kees Luis; Masson y Kees Apolonia; Masson y Kees Felipe.
2. Calle 31 414 – Hinojo
Expediente: 2147-078-1-1056/2009.
Titular: Agusti Ardennes de Balmert Josefina.
3. Balcarce 1381 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-70/2011.
Titular: Guevara Ramón Ponciano.
4. Pourtalé 3247 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-092/2011.
Titulares: Domínguez Pantaleón; Salinas Vicente.
5. Deán Funes 1952 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-036/2014.
Titular: Lachermeier Teodoro José.
6. Pourtalé 3945 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-145/2016.
Titulares: Baldana Juan; Baldana Ernesto; Baldana Celia; Baldana Marcelina Victoria; Sallies Rogelio Arturo; Sallies Lelia Dolly; Sallies Hugo Oscar; Baldana Argentina Haydee; Baldana Francisco; Baldana Ever Nelly; Baldana Ethel Belle.
7. Calle 8 s/n – Espigas
Expediente: 2147-078-1-205/2017.
Titular: Compañía de Tierras del Sud.
8. Belgrano 1516 – Hinojo
Expediente: 2147-078-1-002/2019.
Titular: Corvalán Ernesto.
9. Roque Sáenz Peña 1575 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-039/2021.
Titular: Seijas Teodomiro Guillermo.
10. Islas Malvinas 3058 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-043/2021.
Titular: González Walter Mario.
11. Cortes 1630 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-048/2021.
Titulares: Martínez Juan Eduardo; Pirola Abel Arturo.
12. Álvaro Barros 4451 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-050/2021.
Titulares: Casas Adolfo Próspero; Fossa Eulogia.
13. Patricios 1073 – Colonia San Miguel
Expediente: 2147-078-1-051/2021.
Titular: Echeverría de Amado María Esther.
14. San Martín 1520 – Loma Negra
Expediente: 2147-078-1-053/2021.
Titular: Saitti Juan.
15. Pourtalé 3063 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-054/2021.
Titular: Vessena Luciano.
16. Estrada 3634 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-055/2021.
Titulares: Alvarado José Camilo; Passini de Alvarado Stella Maris.
17. Piedras 2739 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-062/2021.
Titulares: Cian José Waldemar; Fernández Alicia Josefa.
18. Merlo 3544 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-006/2022.
Titular: Michaud de Laguardia Mabel Inés.
19. Pablo Sbardolini 1094 – Sierra Chica
Expediente: 2147-078-1-029/2022.
Titular: Gregorini Osvaldo Bartolomé.
20. Saavedra 5240 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-034/2022.
Titular: Costanzo Alejandro.
21. Alsina 4167 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-056/2022.
Titular: Mazzey Roberto Domingo.
22. Sargento Cabral 1821 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-67/2022.
Titular: Matos Eduardo.
23. Saavedra 921 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-009/2023.
Titulares: Vivinetto Ana Alicia; Vivinetto Guillermo Wilfredo; Vivinetto Víctor Ángel.
24. 9 de Julio 1045 – Colonia San Miguel
Expediente: 2147-078-1-066/2023.
Titular: Echeverría José.
25. Saavedra 5402 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-067/2023.
Titular: Nanni Nicolás.
26. España 4948 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-068/2023.
Titular: Constancio Juan Carlos.
27. Rufino Fal 1866 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-035/2024.
Titular: Angeletti Edmundo Dante.
28. Cerrito 4647 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-041/2024.
Titular: Torres Francisco Cayetano.
29. Vergara 4163 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-049/2024.
Titulares: Battiato Antonio Omar; Battiato Matilde Luisa; Battiato Alberto Vicente; Joulia Matilde Edelmira.
30. Calle 33 s/n – Hinojo
Expediente: 2147-078-1-01/2025.
Titular: Rivarola Gerónimo Lino.
31. Calle 6 s/n – Espigas
Expediente: 2147-078-1-16/2025.
Titular: Mansilla Gabino.
32. Fassina 2067 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-17/2025.
Titular: Hiese Augusto José.
33. Corrientes 1556 – Loma Negra
Expediente: 2147-078-1-18/2025.
Titular: Loma Negra CIASA.
34. Álvaro Barros 2187 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-19/2025.
Titular: Caballero Juan Alberto.
35. Av. Ituzaingó 3650 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-20/2025.
Titulares: Moya de Guitarte Virginia María; Guitarte y Ramallo de García Alicia; Guitarte y Louge Rolando; Guitarte y Moya de Prat Delia Atilia; Guitarte y Moya María Esther; Guitarte y Moya Manuel Francisco; Guitarte y Armendano Aurora Virginia; Guitarte y Armendano María Elena; Guitarte y Armendano Ana María; Armendano de Guitarte América Aurora.
36. Junín 3568 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-21/2025.
Titular: Torres Mario Rubén.
37. General Paz 1055 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-22/2025.
Titular: Centurión Flaminio.
38. Sargento Cabral 818 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-23/2025.
Titular: Cura Héctor Miguel.
39. José Luis Torres 1585 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-24/2025.
Titular: Zapata Pedro.
40. Calle 4 2747 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-26/2025.
Titular: Di Giorgio de Pezet Raquel.
41. Calle 19 3017 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-28/2025.
Titular: Cura Héctor Miguel.
42. Dr. Udo Bress 1451 – Espigas
Expediente: 2147-078-1-30/2025.
Titular: Gutiérrez Celcio María.
43. Ayacucho 2947 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-31/2025.
Titular: Villegas Sinforoso.
44. Pablo Sbardolini 839 – Sierra Chica
Expediente: 2147-078-1-32/2025.
Titular: Hoffman Guillermo Segundo.
45. Estrada 3960 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-33/2025.
Titular: Minig Raimundo.
46. Pourtalé 3863 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-34/2025.
Titulares: Baldana y Canevari Juan; Baldana y Canevari Ernesto; Baldana y Canevari Celia; Baldana y Canevari Marcelina Victoria; Salies y Baldana Rogelio Arturo; Salies y Baldana Lelia Dolly; Sallies y Baldana Hugo Oscar; Baldana y Delgado Argentina Haydee; Baldana y Delgado Francisco; Baldana y Delgado Ever Nelly; Baldana y Delgado Ethel Belle.
47. Saavedra 1243 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-35/2025.
Titular: Muñoz Anastasio.
48. La Rioja 1774 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-36/2025.
Titular: Janson Ignacio.
49. Manuel Leal 3950 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-38/2025.
Titular: Barcelonna Ramón Rufino.
50. Mitre 1011 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-39/2025.
Titulares: Baldana y Canevari Juan; Baldana y Canevaro Ernesto; Baldana y Canevari Celia; Baldana y Canevari Marcelina Victoria; Salies y Baldana Rogelio Arturo; Salies y Baldana Lelia Dolly; Sallies y Baldana Hugo Oscar; Baldana y Delgado Argentina Haydee; Baldana y Delgado Francisco; Baldana y Delgado Ever Nelly; Baldana y Delgado Ethel Belle.
51. Azopardo 1134 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-40/2025.
Titular: Borsi Salvador.
52. Calle 13 3290 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-43/2025.
Titular: Rocco Elio Anselmo.
53. Adolfo Alsina 2459 – Sierras Bayas
Expediente: 2147-078-1-44/2025.
Titular: Alemany José Román.
54. Fassina 1643 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-46/2025.
Titulares: Álvarez Raúl Jorge; Porfirio Dora Alicia.
55. Calle 1 2970 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-02/2026.
Titular: Frías de Aguirre Teresa Haydee.
56. 9 de Julio 1056 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-03/2026.
Titular: Spina Antonio.
57. Saavedra 1243 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-04/2026.
Titular: Muñoz Anastasio.
58. Nicolás Avellaneda 2210 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-05/2026.
Titular: Sabiote de Cervantes Isabel.
59. Deán Funes 3416 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-06/2026.
Titular: Viera Juan Carlos.
60. Dorrego 1071 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-07/2026.
Titular: Rasmussen Omar Cristian.
61. Coronel Suárez 4178 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-08/2026.
Titulares: Contardi Pedro; Contardi Juan; Contardi Alfredo.
62. Guisasola 2139 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-09/2026.
Titular: Olivetto Pedro Agustín.
63. Junín 2272 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-10/2026.
Titular: Cornejo de Prevostini Celestina.
64. Alberdi 3863 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-12/2026.
Titular: Font Miguel.
65. Cerrito 4117 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-15/2026.
Titular: Farías Adolfo Jesús.
66. Estrada 3742 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-17/2026.
Titular: Cebey José María.
67. Roque Sáenz Peña 3767 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-20/2026.
Titular: Galajda y Pilip Parasceves.
68. Grimaldi 3255 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-21/2026.
Titular: Recio Nolberto.
69. Las Heras 4933 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-23/2026.
Titular: Cricco de González Cristina.
70. Rendón 3632 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-24/2026.
Titular: Adorante Adolfo.
71. Manuel Leal 3881 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-25/2026.
Titulares: Rizzo y Domina Apollonia; Rizzo y Domina Felipe; Rizzo y Domina Santina; Rizzo y Domina Cataldo; Rizzo y Domina Santos; Rizzo y Domina Salvador; Rizzo y Domina Pedro.
72. Río Negro 1665 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-28/2026.
Titular: Dietrich Ricardo Enrique.
73. Balcarce 1034 – Olavarría
Expediente: 2147-078-1-26/2026.
Titulares: Schwindt Marcelo; Genco Viviana Leticia.
Dónde presentar una oposición
Quienes se consideren con derechos sobre alguno de los inmuebles deberán presentar una oposición debidamente fundada ante el Registro Notarial de Regularización Dominial N° 1 del Partido de Olavarría.
El organismo funciona en la Municipalidad de Olavarría, Rivadavia y San Martín, de lunes a viernes de 7 a 13.
El plazo establecido en el edicto es de 30 días y la publicación fue realizada el 6 de agosto de 2026 en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.