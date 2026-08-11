Una familia de Azul cedió una vivienda a la UNICEN para convertirla en residencia estudiantil

El inmueble, totalmente equipado, fue incorporado al Programa de Becas de Residencias de la Universidad. Ya está habitado por dos estudiantes que llegaron a la ciudad para cursar sus carreras.

Una familia de Azul decidió poner a disposición de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) una vivienda de su propiedad para que sea utilizada como residencia estudiantil.

La iniciativa surgió a partir de un encuentro entre la familia y la decana de la Facultad de Agronomía, Mg. Liliana Monterroso, en el que se planteó la necesidad de acompañar a estudiantes que deben trasladarse desde otras localidades para poder cursar sus carreras universitarias.

A partir de esa propuesta, la UNICEN incorporó el inmueble al Programa de Becas de Residencias, destinado a estudiantes que no viven en las localidades donde se encuentran las sedes en las que cursan sus carreras de grado. El acceso se define mediante un proceso de inscripción y selección a cargo del equipo técnico de la Universidad.

La cesión de la vivienda se formalizó el 17 de julio, con la firma de un contrato de comodato en la sede del Rectorado de la UNICEN.

Del acto participaron el rector de la Universidad, Dr. Marcelo Aba; la decana de la Facultad de Agronomía, Mg. Liliana Monterroso; el secretario de Bienestar Universitario, Lic. Lisandro Ramos; integrantes del equipo responsable de las Residencias Universitarias y los vecinos de Azul Gustavo David Pérez y Claudia Raquel Nanni, propietarios del inmueble.

La vivienda se encuentra totalmente equipada y ya está siendo utilizada por dos estudiantes, que cuentan allí con un lugar donde vivir mientras desarrollan sus estudios universitarios.

La iniciativa se da en un contexto en el que los costos de alojamiento representan una de las principales dificultades para quienes deben trasladarse para estudiar. En este caso, el aporte de una familia permitió sumar una nueva plaza al sistema de residencias de la Universidad y facilitar el acceso a la educación superior para estudiantes que llegan desde otras localidades.