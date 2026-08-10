Senado bonaerense: Inés Laurini proyectos sobre caminos rurales, municipios, estafas digitales y patrimonio ferroviario

La senadora provincial por la Séptima Sección Electoral, Inés Laurini, presentó cinco proyectos de ley en el Senado bonaerense que buscan incorporar nuevas herramientas para la gestión municipal, la protección de bienes públicos y la atención de distintas problemáticas en la provincia de Buenos Aires.

Las iniciativas abordan cuestiones vinculadas con los caminos rurales en desuso, la cooperación entre municipios, la prevención de estafas digitales, la utilización de oxígeno medicinal por parte de guardavidas y la preservación del patrimonio ferroviario bonaerense.

Preservación de caminos rurales

Uno de los proyectos propone establecer un régimen de adhesión para que los municipios puedan relevar, registrar, preservar y administrar caminos rurales que actualmente se encuentran en desuso o presentan baja funcionalidad vial.

La iniciativa busca evitar que esas trazas públicas sean ocupadas, cerradas o apropiadas por particulares y preservar su condición de bienes de dominio público.

En ese marco, los municipios podrían realizar relevamientos técnicos, jurídicos, ambientales y catastrales e incorporar los caminos a un registro específico.

A partir de esa información, se podría determinar si corresponde recuperar las trazas, preservarlas como reserva territorial o autorizar determinados usos compatibles, siempre sin perder su carácter público.

Cooperación entre municipios

Otra de las propuestas apunta a facilitar la gestión asociada entre municipios bonaerenses, con el objetivo de promover compras conjuntas, compartir servicios y desarrollar políticas de alcance regional.

El proyecto contempla la posibilidad de adquirir de manera conjunta medicamentos, combustibles, equipamiento e insumos, además de compartir áreas técnicas como bromatología, zoonosis, sistemas informáticos, mantenimiento de maquinaria, logística sanitaria y gestión de residuos.

También plantea la posibilidad de conformar consorcios para organizar servicios que requieren planificación regional, entre ellos agua potable, saneamiento, transporte y tratamiento de residuos.

La iniciativa incluye además la creación de un fondo provincial destinado a acompañar económicamente este tipo de experiencias de cooperación entre gobiernos locales.

Una propuesta para prevenir estafas digitales

En materia de defensa de los consumidores, Laurini presentó un proyecto que busca incorporar herramientas específicas para prevenir estafas digitales y brindar asistencia a las personas afectadas.

La propuesta contempla la creación de un sistema provincial de prevención y respuesta temprana que permita detectar nuevas modalidades de fraude, emitir alertas públicas, coordinar acciones con los municipios y asistir a las víctimas.

También propone un registro público de alertas sobre riesgos digitales, campañas permanentes de educación para consumidores y un canal gratuito para realizar consultas y denuncias.

Entre las medidas previstas aparecen además obligaciones para plataformas y proveedores digitales, que deberían informar sus canales oficiales de atención y colaborar en la detección de perfiles o publicaciones fraudulentas.

Oxígeno medicinal para guardavidas

Otro de los proyectos busca modificar la normativa vigente para permitir que los guardavidas puedan administrar oxígeno medicinal durante la atención prehospitalaria de personas víctimas de ahogamiento u otras emergencias respiratorias.

La práctica quedaría sujeta a protocolos aprobados por el Ministerio de Salud bonaerense y debería ser realizada por guardavidas que cuenten con capacitación específica.

Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es fortalecer el rol de los guardavidas como primeros respondedores ante una emergencia, especialmente durante el período que transcurre entre el rescate y la llegada de los equipos médicos.

Protección de las antiguas trazas ferroviarias

El quinto proyecto está orientado a la preservación de las antiguas trazas ferroviarias provinciales y de los bienes vinculados al ex Ferrocarril Provincial de Buenos Aires.

La iniciativa plantea realizar un relevamiento integral de ramales, estaciones, galpones, talleres, viviendas ferroviarias y otros inmuebles relacionados con el sistema ferroviario provincial.

Además, propone incorporar esos bienes a un registro público y actualizado.

El proyecto sostiene que el abandono o la falta de uso no implican la pérdida del dominio público y plantea resguardar los corredores ferroviarios por su valor histórico, territorial y estratégico.

La propuesta permitiría únicamente usos compatibles que no comprometan una eventual recuperación de esos espacios para proyectos ferroviarios, obras de infraestructura o la creación de espacios públicos.

Los proyectos comenzarán su tratamiento en comisiones

Las cinco iniciativas comenzarán ahora su recorrido parlamentario en las distintas comisiones del Senado bonaerense, donde serán analizadas antes de un eventual tratamiento en el recinto.

Durante ese proceso podrán incorporarse modificaciones y aportes de otros legisladores.

Los proyectos presentados por Laurini abordan distintas problemáticas vinculadas con la gestión de los municipios bonaerenses y proponen herramientas para la administración de bienes públicos, la prestación de servicios, la prevención de fraudes digitales y la respuesta ante situaciones de emergencia.