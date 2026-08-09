Ricardo Canessa en CoNverSo: “Se notó la parálisis de la obra pública, pero Vaca Muerta nos permitió estabilizarnos”

El contador público Ricardo Canessa, de 29 años, fue protagonista de una nueva emisión de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias, conducido por Fabricio Lucio y bajo la dirección de Jorge Scotton.

Durante el programa, repasó la historia de Transporte Canessa, la empresa familiar radicada en Hinojo desde hace más de 45 años, el proceso de trasvasamiento generacional y los desafíos que atraviesa actualmente el sector.

Con una mirada puesta en la estructura productiva de Olavarría, Canessa contó cómo la empresa fundada por su padre, Hugo Canessa, logró crecer desde sus comienzos hasta convertirse en una PyME con 20 unidades, cerca de 30 empleados en nómina y estructura propia de administración y taller.

Hugo Canessa inició la actividad cuando tenía apenas 18 años, con un único camión volcador chasis. Los primeros trabajos estuvieron vinculados a movimientos de suelo para obras locales y campañas agrícolas. Con el paso de los años se incorporó su esposa al área administrativa y posteriormente sus hijos, en un proceso que permitió consolidar la empresa familiar y avanzar hacia una nueva etapa.

Una empresa familiar que apuesta a la profesionalización

Durante la entrevista, Ricardo Canessa destacó que el crecimiento de la firma estuvo acompañado por un proceso de profesionalización de sus estructuras y procedimientos.

En ese sentido, explicó que la empresa decidió avanzar en la certificación de las normas ISO 9001, un proceso que demandó aproximadamente un año de trabajo y que implicó estandarizar procesos y elaborar manuales de procedimiento.

“Decidimos llevar adelante la certificación de las normas ISO 9001, un proceso que nos llevó un año de trabajo para estandarizar procesos y manuales de procedimiento”, señaló.

La modernización también alcanzó a la flota. Según explicó Canessa, los vehículos tienen una antigüedad promedio inferior a los diez años y varios de ellos incorporan sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos frenado autónomo y alerta de cambio de carril.

La incorporación de tecnología aparece así como una de las herramientas utilizadas por la empresa para sostener estándares de seguridad y competitividad en una actividad donde el equipamiento constituye una parte central de la estructura de costos.

De Olavarría a Vaca Muerta

Otro de los ejes de la conversación fue la diversificación de los servicios que permitió a Transporte Canessa atravesar distintos momentos de la economía.

La empresa mantiene desde hace más de 30 años una relación comercial como proveedor directo de Cementos Avellaneda. A esa actividad se sumó, desde 2021, la participación en la cadena de suministro vinculada a YPF.

Actualmente, la firma transporta arena utilizada para fractura hidráulica desde Entre Ríos hacia la formación no convencional de Vaca Muerta, en Neuquén.

La operatoria representa alrededor de 90 viajes mensuales, una actividad que adquirió particular relevancia para la empresa frente a la caída de otros segmentos vinculados al movimiento de materiales.

“La parálisis de la obra pública se notó muchísimo”

Al analizar la situación económica y productiva, Canessa puso el foco en el impacto que tuvo la reducción de la obra pública sobre la actividad de las empresas vinculadas a la construcción y al transporte.

“La parálisis de la obra pública se notó muchísimo porque las obras de infraestructura demandan gran cantidad de piedra y cemento de Olavarría”, sostuvo.

En ese contexto, destacó el papel que tuvo el crecimiento de Vaca Muerta para compensar parte de la caída registrada en otros sectores.

“Si no estuviese Vaca Muerta, la situación no sería la mejor, pero ese flujo nos permitió estabilizarnos”, afirmó.

La definición sintetizó uno de los principales ejes de la entrevista: el modo en que una empresa familiar de Hinojo logró diversificar sus actividades y encontrar nuevos mercados para sostener su estructura en un escenario económico marcado por cambios en los niveles de actividad.

El desafío de la segunda generación

A lo largo de la entrevista, Ricardo Canessa también habló sobre el desafío que implica incorporarse a una empresa construida por sus padres y asumir progresivamente nuevas responsabilidades.

El proceso de trasvasamiento generacional no se limita a la incorporación de los hijos a la estructura de la empresa, sino que supone también profesionalizar procesos, incorporar tecnología, diversificar clientes y adaptar la organización a las nuevas exigencias del mercado.

Con más de cuatro décadas de historia en Hinojo, Transporte Canessa atraviesa así una nueva etapa: una empresa que conserva su origen familiar, pero que busca proyectarse hacia el futuro con una estructura profesionalizada y vinculada a algunas de las principales cadenas productivas de la región y del país.

La entrevista completa con Ricardo Canessa ya puede verse en CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias.