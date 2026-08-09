Arrancó el torneo “Juan Domingo Marinangeli”: seis equipos debutaron con triunfo

Foto: Verito Fotografías

Este domingo se puso en marcha el torneo de Primera División “Juan Domingo Marinangeli”, organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría, con partidos disputados en distintos horarios.

La primera jornada de la competencia se desarrolló a lo largo de la jornada y marcó el inicio de un certamen que se extenderá durante todo el segundo semestre del año.

La fecha comenzó por la mañana con el encuentro entre Ferro Carril Sud y Colonias y Cerros, mientras que los otros cinco partidos se disputaron durante la tarde.

En esta primera jornada hubo triunfos para Ferro Carril Sud, El Fortín, Estudiantes, Loma Negra, Municipales y Racing A. Club.

Todos los resultados

Ferro Carril Sud 4 – Colonias y Cerros 0

Goles: Juan Álvarez, Thiago Andreu -2- y Ramón Galotti.

Espigas 0 – Loma Negra 3

Goles: Yael Román, Braian Palacios y Yoel González.

El Fortín 3 – San Martín 0

Goles: Leonardo Benito, Mateo Guevara y Alejandro Bianciotto.

Embajadores 0 – Municipales 1

Gol: Iván Leal.

Sierra Chica 0 – Racing A. Club 1

Gol: Braian Bortolotti.

Estudiantes 1 – Atlético Hinojo 0

Gol: Juan Masson.