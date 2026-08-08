Tigre profundizó la crisis de River: le ganó 1-0 y sumó una nueva derrota consecutiva

River volvió a perder y atraviesa uno de sus peores momentos del año. Este sábado cayó 1-0 ante Tigre por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura y acumuló su quinta derrota consecutiva en torneos de AFA. Además, todavía no pudo convertir en el campeonato.

El único gol del partido llegó a los 33 minutos del segundo tiempo. Ignacio Russo aprovechó una presión de Jabes Saralegui sobre Aníbal Moreno y definió por encima de Santiago Beltrán para poner el 1-0 definitivo.

Tigre había mostrado las situaciones más claras durante un primer tiempo parejo. River reclamó penal por una caída de Ángel Correa dentro del área, pero el árbitro Andrés Gariano dejó seguir la jugada.

La derrota profundiza la crisis del equipo de Núñez, que perdió los cuatro partidos que disputó en este segundo semestre y acumula cinco caídas consecutivas en competencias de AFA.

La racha comenzó en la final del Torneo Apertura, con la derrota 3-2 ante Belgrano de Córdoba. Luego llegaron la eliminación frente a Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina y las derrotas ante Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central en las primeras fechas del Clausura.

Para Tigre, en cambio, fue una nueva alegría después del triunfo 3-1 conseguido como visitante ante Racing en la fecha anterior. El equipo de Victoria alcanzó los siete puntos y se mantiene en carrera por la clasificación a los playoffs.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas.