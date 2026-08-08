Club Ciudad de Olavarría avanzó a la segunda ronda del Regional Federal Amateur femenino

Ph: Club Ciudad de Olavarría

Club Ciudad de Olavarría se metió este sábado en la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur femenino.

Como local, empató 2 a 2 ante Estudiantes Unidos de Pehuajó y, gracias al triunfo conseguido en la ida, cerró la serie con un 3 a 2 global.

El conjunto olavarriense había sacado ventaja en el primer partido y este sábado consiguió sostenerla en su cancha para asegurar la clasificación ante el representante de Pehuajó.

Con el empate, Club Ciudad Olavarría se convirtió en uno de los equipos que continúa en carrera en la competencia organizada por el Consejo Federal.