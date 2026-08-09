Boca y Vélez igualaron 1-1 en un partido intenso por el Torneo Clausura

Boca y Vélez igualaron 1-1 este sábado en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Xeneize no pudo hilvanar su segundo triunfo consecutivo, mientras que el Fortín dejó sus primeros puntos en el campeonato.

Foto: Agencia NA (@BocaJrsOficial)

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena comenzó el partido con la intención de prolongar la recuperación que había iniciado la fecha pasada, cuando derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata. Sin embargo, Vélez golpeó primero y obligó a Boca a reaccionar.

A los 29 minutos, Diego Valdés abrió el marcador para el conjunto de Guillermo Barros Schelotto con un tiro libre que se metió contra el primer palo de Álvaro Montero.

Boca estuvo cerca de recibir un segundo golpe poco después. Rodrigo Aliendro definió por encima del arquero y la pelota tenía destino de red, pero Leandro Paredes apareció sobre la línea para evitar el segundo tanto del Fortín.

La respuesta del Xeneize llegó antes del descanso. A los 40 minutos, Santiago Ascacíbar capturó un rebote del arquero Tomás Marchiori y marcó el 1-1, repitiendo su protagonismo ofensivo después de haber convertido el gol del triunfo ante Estudiantes.

En el complemento, ambos equipos buscaron quedarse con la victoria, aunque ninguno logró volver a quebrar el arco rival y el encuentro terminó en empate.

Con este resultado, Boca suma un punto en su objetivo de meterse entre los equipos que avanzarán a los playoffs, mientras que Vélez resignó sus primeros puntos después de haber ganado sus tres partidos anteriores.

El encuentro volvió a disputarse en el Tomás Adolfo Ducó, debido a que continúan los trabajos de reacondicionamiento en La Bombonera.

Síntesis

Boca 1-1 Vélez

Goles: Diego Valdés (V), a los 29 minutos; Santiago Ascacíbar (B), a los 40.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.