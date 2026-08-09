Intendentes radicales rompieron la Convención: quiénes pegaron el portazo en la UCR bonaerense

La interna de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense sumó este viernes un nuevo capítulo de fuerte tensión. El sector Construir, encabezado por el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández y la diputada provincial Alejandra Lordén, decidió retirar a sus representantes de la Convención partidaria y romper con la estructura de conducción del radicalismo provincial.

La decisión se produjo luego de que el espacio quedara marginado del reparto de cargos dentro del partido. Fernández pateó el tablero y, junto con dirigentes, legisladores e intendentes que integran Construir, anticipó que dará la pelea por el futuro de la UCR por fuera del organigrama partidario.

El portazo tiene un componente territorial importante: al menos doce intendentes radicales acompañan la decisión y se suman al espacio que busca disputar el poder partidario desde los municipios y el contacto directo con afiliados y militantes.

Entre ellos se encuentran Maximiliano Suescun, intendente de Rauch y presidente del Foro de Intendentes Radicales; Franco Flexas, de General Viamonte; Juan Carlos Chalde, de Coronel Dorrego; Lisandro Hourcade, de Magdalena; José Luis Salomón, de Saladillo; Román Bouvier, de Rojas; Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino; Salvador Serenal, de Lincoln; Martín Randazzo, de General La Madrid; Francisco Recoulat, de Trenque Lauquen; Javier Andres, de Adolfo Alsina; y Esteban Santoro, de General Madariaga.

El armado también tiene representación legislativa. Además de Fernández y Lordén, forman parte de Construir los diputados provinciales Valentín Miranda y Priscila Minnaard, la senadora provincial Natalia Quintana y el diputado nacional Pablo Juliano.

Desde el espacio sostienen que la construcción representa una mirada “del territorio”, con la intención de recuperar protagonismo a partir del vínculo con los afiliados y militantes, en lugar de depender exclusivamente de la estructura formal del partido.

La ruptura, además, podría no quedar limitada a los dirigentes que ya hicieron explícita su salida. En Construir aseguran que otros intendentes descontentos con la conducción de la UCR bonaerense podrían sumarse al espacio en los próximos días.

Así, la disputa interna del radicalismo bonaerense dejó de ser solamente una discusión por el reparto de cargos: con el retiro de Construir de la Convención, un grupo de intendentes decidió sacar la pelea de la estructura partidaria y llevarla nuevamente al territorio.