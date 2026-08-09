Olavarría dijo presente en la Convención Provincial de la UCR Bonaerense

La Unión Cívica Radical de Olavarría tuvo representación este sábado en la Convención Provincial y el acto de asunción de autoridades del Comité Provincia de la UCR Bonaerense, que se desarrolló en el Club Atenas de La Plata y reunió a más de mil militantes, dirigentes y referentes del radicalismo.

Por Olavarría participaron los convencionales Mariano Arrieta y María Lucía Pereira, quienes formaron parte de la representación local en la Convención Provincial.

También estuvieron presentes el dirigente Franco Cominotto, el concejal Francisco González y Joaquín Pérez y Nahuel González, en representación de la Juventud Radical de Olavarría.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, quien presentó la hoja de ruta del partido de cara a los próximos desafíos electorales y de gestión en la Provincia.

Durante su discurso, Balbín planteó la necesidad de dejar atrás las discusiones internas y poner el foco en las demandas de la sociedad, en el marco de una nueva etapa para el radicalismo bonaerense.

De esta manera, la representación de Olavarría acompañó el inicio formal de esta nueva conducción provincial de la UCR y participó de una jornada que reunió a representantes de distintos sectores del radicalismo bonaerense.