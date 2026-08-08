El radicalismo bonaerense busca reposicionarse: “Somos un partido de poder que va a dar pelea en cada rincón”

Con un acto multitudinario en el Club Atenas de La Plata, el radicalismo bonaerense puso en marcha una nueva etapa bajo la conducción de Emiliano Balbín, quien asumió al frente de la UCR provincial con un discurso orientado a recuperar protagonismo territorial y fortalecer al partido antes de avanzar en eventuales acuerdos electorales.

Ante más de un millar de militantes, intendentes, legisladores y dirigentes, Balbín planteó la necesidad de dejar atrás las disputas internas y concentrar la actividad partidaria en las demandas de la sociedad.

“Quiero comités que dejen de ser espacios de catarsis, autoayuda o terapia colectiva, para volver a ser la usina de ideas y el motor del cambio hacia adelante que necesita la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el nuevo titular del Comité Provincia.

Uno de los principales ejes de su discurso fue la construcción de una identidad provincial que permita al radicalismo sostener el peso de sus estructuras locales sin quedar limitado a una suma de proyectos municipales.

“No quiero conducir un partido que termine siendo una mera federación de vecinalismos. Quiero conducir un radicalismo que tenga identidades locales fuertes, cercanía total con sus vecinos, y una mirada estratégica común para toda la Provincia”, afirmó Balbín.

En ese marco, el dirigente radical también dejó una definición sobre la estrategia electoral que pretende impulsar de cara a los próximos desafíos. Planteó que el partido debe recuperar competitividad y peso propio antes de sentarse a discutir acuerdos con otras fuerzas políticas.

“Para poder acordar, primero hay que reforzar la identidad y ganar competitividad. Solo podremos construir un acuerdo si primero tenemos peso propio”, señaló.

Y agregó: “Somos un partido de poder que va a disputar el poder en cada rincón de la Provincia”.

La definición adquiere especial relevancia en un escenario bonaerense atravesado por la discusión sobre alianzas y reacomodamientos opositores. Balbín reivindicó así la intención de la UCR de competir con una identidad propia en los 135 municipios y no quedar relegada a un papel secundario dentro de eventuales coaliciones.

El cierre del acto tuvo un fuerte contenido electoral. “Queremos el poder para gobernar. Queremos gobernar para transformar. Y queremos transformar para que esta Provincia sea la provincia donde todos quieran vivir”, expresó el presidente de la UCR bonaerense.

La nueva conducción radical

La jornada comenzó con actividades partidarias en la sede del radicalismo bonaerense, donde Balbín encabezó un encuentro con intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales, consejeros escolares y dirigentes territoriales, además de representantes de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), la Juventud Radical y Franja Morada.

Durante la actividad se entregaron certificados a los presidentes de los comités de distrito, integrantes de la OTR y miembros del Plenario.

Posteriormente, en el Club Atenas, se desarrolló la Convención Provincial que eligió a su mesa de conducción y al resto de los órganos partidarios, antes del acto de asunción encabezado por Balbín.

Entre los dirigentes presentes estuvieron el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad; el exvicegobernador Daniel Salvador; la diputada nacional Karina Banfi; el exdiputado Walter Caruso e intendentes, concejales y dirigentes de distintos sectores del radicalismo.

También participó el presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, quien al finalizar el acto saludó a las nuevas autoridades partidarias y a los militantes presentes.