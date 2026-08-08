Galli gestionó un beneficio para vecinos de Cacharí: pagarán el 50% del peaje

El exintendente de Olavarría y actual jefe de Asesores de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Ezequiel Galli, participó de las gestiones que derivaron en un beneficio para los vecinos de Cacharí: abonarán el 50% de la tarifa del peaje ubicado en el kilómetro 290 de la Ruta Nacional N° 3.

La medida fue definida por la empresa Corredores Sur, concesionaria de la ruta, luego de un planteo realizado por vecinos de la localidad y de las gestiones llevadas adelante por Galli, el director nacional de Asuntos Municipales de la Secretaría del Interior, Pablo Disalvo, y concejales de La Libertad Avanza de Azul.

El reclamo de los vecinos llegó a los concejales Luis Hoursouripe, Magalí Piancioli y Juan Ignacio Furiasse, quienes mantuvieron un encuentro con representantes de la empresa concesionaria para trasladar las dificultades que genera el costo del peaje para quienes viven en Cacharí y deben utilizar regularmente la Ruta Nacional 3.

Durante la reunión, Corredores Sur recibió el planteo y se comprometió a analizar alternativas para dar una respuesta.

Finalmente, la empresa comunicó que los habitantes de Cacharí podrán acceder a una tarifa equivalente al 50% del valor general del peaje.