Allanaron dos forrajerías en Azul por la presunta venta ilegal de animales silvestres

La Policía Federal secuestró aves, un zorrillo y otras especies cuya comercialización está prohibida. También incautaron teléfonos celulares, una computadora y documentación de interés para la causa.

Dos forrajerías de Azul fueron allanadas este jueves por efectivos de la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación por la presunta comercialización ilegal de animales de fauna silvestre.

De acuerdo con la información publicada por los colegas del diario El Tiempo de Azul, los procedimientos fueron realizados por agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Azul de la PFA, a partir de una causa que tramita ante la UFI N° 13, con intervención del fiscal David Carballo.

Los allanamientos habían sido solicitados por el representante del Ministerio Público y autorizados por el juez de Garantías N° 3 de Azul, Juan José Suárez.

Los procedimientos se llevaron a cabo en una forrajería ubicada en la esquina de Corrientes y Burgos y en otro comercio del mismo rubro situado sobre calle Cabo González. Ambos establecimientos pertenecerían al comerciante investigado, identificado en las actuaciones como Nahuel Ignacio Báez, de 35 años.

La investigación comenzó a partir de una denuncia

Según surge de la resolución judicial que derivó en los allanamientos, la investigación se inició el pasado 12 de junio a partir de una denuncia anónima recibida en la DUOF Azul.

En aquella presentación, un vecino habría advertido la presencia de dos monos pequeños dentro de una jaula en una de las forrajerías, señalando que los animales estarían destinados a la venta.

A partir de esa denuncia, los investigadores comenzaron a realizar distintas tareas para establecer si efectivamente se estaba produciendo una comercialización de fauna silvestre en infracción a la legislación vigente.

En el marco de esas tareas, los agentes habrían obtenido información sobre la presunta venta de distintas especies y hasta los valores que se solicitaban por algunos ejemplares. Según la investigación, se habrían ofrecido tortugas por $120.000, víboras pitón por $300.000 y pequeños lagartos por unos $200.000.

Qué encontraron en los allanamientos

Durante los procedimientos, la Policía Federal secuestró distintos ejemplares de fauna silvestre, entre ellos ocho cardenales, una cotorra argentina, una reinamora, un zorrillo y nueve ranas de garras africanas.

Además, fueron incautados dos teléfonos celulares, una computadora, un dispositivo DVR y documentación que quedó incorporada a la investigación.

Los animales quedaron bajo resguardo y a disposición de la Justicia y de los organismos competentes, que deberán determinar su destino y eventual reubicación, teniendo en cuenta el bienestar y la conservación de las especies.

También encontraron marihuana

Durante uno de los allanamientos, los efectivos de la Policía Federal encontraron además marihuana, situación que derivó en el inicio de un nuevo sumario penal por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

En tanto, la investigación principal continúa bajo la figura de una presunta infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

El comerciante investigado fue notificado de la formación de la causa, aunque no se dispuso ninguna medida restrictiva de su libertad.