Azul: Nelsón Sombra recibió a senadores bonaerenses y analizaron el futuro de la minería y la industria en la región

El desarrollo de la actividad minera y la necesidad de formar trabajadores para acompañar su crecimiento fueron algunos de los ejes de una reunión que mantuvo este viernes el intendente de Azul, Nelson Sombra, con integrantes de la Comisión de Industria y Minería del Senado de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro se realizó en el despacho oficial del jefe comunal, en el marco de la agenda que la comisión legislativa desarrolla en Azul.

La actividad reunió a representantes del Ejecutivo municipal, autoridades educativas, integrantes del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) y funcionarios del área de Minería bonaerense.

Durante la reunión se puso el foco en el desarrollo del polo minero en territorio provincial y, particularmente, en la necesidad de fortalecer su articulación con el sistema educativo y el ámbito académico. En ese sentido, se analizaron alternativas para avanzar en la formación de recursos humanos que puedan responder a las demandas del sector productivo.

La discusión también estuvo atravesada por las posibilidades de crecimiento que la actividad minera puede generar para Azul y la región, con especial atención en la vinculación entre el Estado, las instituciones educativas y las empresas.

De la reunión participaron la subsecretaria de Minería de la Provincia, Laura Delgado; el presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Industria y Minería del Senado, Sergio Vargas e Inés Laurini; los senadores Marcos Pisano y Evelyn Díaz, además de autoridades educativas, representantes del COPRET y funcionarios municipales.

La presencia de la comisión en Azul forma parte de una modalidad de trabajo que busca llevar sus reuniones a distintos puntos del territorio bonaerense para relevar de manera directa las realidades, demandas y oportunidades de cada distrito.