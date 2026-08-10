Mercedes Landívar asumió roles en seis comisiones de la Cámara de Diputados bonaerense

Tras asumir semanas atrás su banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, la dirigente olavarriense Mercedes Landívar Valerio comenzó a participar formalmente de distintas comisiones legislativas de la Cámara baja bonaerense.

La legisladora integra actualmente seis comisiones, con diferentes responsabilidades dentro de cada una de ellas.

Landívar ocupa la secretaría de la Comisión de Asuntos Cooperativos y Vivienda, mientras que también fue designada vicepresidenta de las comisiones de Asuntos Regionales y del Interior y de Derechos Humanos.

A su vez, integra como vocal las comisiones de Asuntos Agrarios, Presupuesto e Impuestos y Salud Pública.

De esta manera, la representante olavarriense tendrá participación en ámbitos legislativos vinculados con distintas áreas de interés para los municipios y para la Provincia, entre ellas el desarrollo regional, las políticas de vivienda, el sector agropecuario, las cuentas públicas y la salud.