Pesimismo entre los comerciantes: Las ventas minoristas pyme cayeron 3,8% interanual en julio

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída interanual del 3,8% en julio, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato también mostró un retroceso del 2,1% respecto de junio, mientras que en los primeros siete meses de 2026 las ventas acumularon una disminución del 2,7%.

Según el informe, la comparación interanual estuvo condicionada por el agotamiento del impulso generado por el cobro del aguinaldo durante el mes anterior. A esto se sumó una mayor incidencia de las tarifas de servicios propias del período invernal sobre los presupuestos familiares, factores que profundizaron la cautela de los consumidores.

Pesimismo entre los comerciantes

El relevamiento cualitativo reflejó también un deterioro en la percepción de los comerciantes sobre la situación de sus negocios.

El 48,1% consideró que su nivel de actividad se mantuvo estable respecto del mismo período del año anterior. Sin embargo, ese porcentaje cayó dos puntos frente al relevamiento de junio.

Al mismo tiempo, aumentó la proporción de comerciantes que evaluó negativamente su situación: pasó del 43,1% al 44,5% en un mes.

De cara a los próximos doce meses, el 46,3% de los consultados no espera cambios significativos en su nivel de actividad, mientras que el 42,4% proyecta una mejora. Este último indicador aumentó 4,7 puntos porcentuales respecto de junio. El 11,3% restante prevé un escenario desfavorable.

En materia de inversiones, el 61,5% de los comercios consideró que la coyuntura no es favorable para realizar nuevas inversiones de capital. Apenas el 14% la calificó como oportuna y el 24,5% no tomó posición.

Qué sectores tuvieron las mayores caídas

Seis de las siete actividades relevadas registraron bajas interanuales durante julio.

Los mayores retrocesos correspondieron a:

Textil e indumentaria: -5,6%.

-5,6%. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: -5,5%.

-5,5%. Alimentos y bebidas: -5,4%.

El único sector que mostró un resultado positivo fue ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con una mejora del 1% interanual.

Las ventas online crecieron

El relevamiento de CAME también contempló las operaciones realizadas por comercios con locales a la calle a través de canales digitales.

En julio, las ventas online aumentaron 14,9% interanual, aunque registraron una variación negativa del 0,1% respecto de junio, en términos desestacionalizados.

Desde el sector pyme señalaron que el escenario continúa marcado por una demanda cautelosa, con mayor concentración del consumo en bienes indispensables y postergación de compras de productos durables, indumentaria, muebles y otros artículos de mayor valor.

En paralelo, las promociones bancarias, las billeteras digitales y los descuentos por pago contado continuaron teniendo un peso importante para concretar operaciones, mientras que los comercios enfrentaron mayores costos de reposición y logística y una competencia creciente de las ventas informales y de productos importados.