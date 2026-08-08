Senado: Primeros movimientos para eliminar el limite que impide la re-reelección de intendentes

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dio el primer paso parlamentario para intentar eliminar el límite a las reelecciones consecutivas de los intendentes. El movimiento se produjo en el Senado provincial, donde el senador Germán Lago, alineado con el mandatario y presidente de la Comisión de Legislación General, convocó a ese cuerpo a sesionar el próximo martes.

En esa comisión se encuentra el proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, integrante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que tiene a Kicillof como principal referente. La iniciativa propone modificar la legislación vigente para permitir nuevamente que los intendentes puedan acceder a mandatos consecutivos sin el límite actualmente establecido.

El avance se produce pocos días después de que el propio Gobernador se pronunciara públicamente a favor de terminar con la restricción. La vicegobernadora Verónica Magario también respaldó esa posición.

De esta manera, lo que hasta ahora había sido una definición política de Kicillof comenzó a traducirse en una acción concreta dentro de la Legislatura bonaerense.

Una pelea que atraviesa al peronismo

El proyecto, sin embargo, abrió una nueva disputa dentro del peronismo provincial.

El massismo se opone a eliminar el límite y ya tomó medidas para intentar modificar el recorrido parlamentario de la iniciativa. La senadora Malena Galmarini presentó notas ante la Secretaría Legislativa y la Comisión de Legislación General para solicitar que el proyecto sea girado a la Comisión de Reforma Política, que ella preside.

Galmarini fundamentó el pedido en el reglamento del Senado, al considerar que se trata de una iniciativa vinculada específicamente con cuestiones electorales.

Lago, sin embargo, avanzó con la convocatoria de la comisión que preside. Desde su entorno sostienen que no existe una obligación reglamentaria de aceptar el pedido de cambio de comisión.

Detrás de la discusión formal aparece una diferencia política cada vez más evidente: el kicillofismo quiere eliminar el límite, mientras que el Frente Renovador pretende conservarlo.

La disputa suma así un nuevo capítulo a las diferencias que existen dentro del peronismo bonaerense mientras se define el liderazgo del espacio de cara a los próximos años.

La Cámpora también pone condiciones

El otro actor central del peronismo legislativo, La Cámpora, tampoco tiene una postura de rechazo absoluto al proyecto, aunque condiciona su eventual respaldo.

El sector que tiene mayor peso dentro del peronismo legislativo bonaerense plantea condiciones al Gobernador para acompañar la eliminación del límite, por lo que el avance de la iniciativa dependerá de una negociación interna que todavía está abierta.

El escenario tampoco está definido en la oposición. Dentro del radicalismo existen posiciones diferentes, mientras que La Libertad Avanza podría evaluar un eventual acuerdo legislativo si la discusión sobre las reelecciones se vincula con otros cambios en el sistema electoral bonaerense.

Entre las alternativas que circulan aparece la posibilidad de avanzar también con la boleta única de papel para las elecciones provinciales, aunque públicamente el espacio libertario niega que exista una negociación de ese tipo.

¿A quiénes beneficia una eventual reforma?

La modificación tendría un impacto político importante de cara a las elecciones de 2027.

Con la normativa vigente, los intendentes que fueron electos por primera vez en 2019 y lograron la reelección en 2023 no podrían presentarse nuevamente en sus municipios dentro de cuatro años.

Según datos difundidos por Agencia DIB, son alrededor de 80 intendentes de distintas fuerzas políticas los que quedarían alcanzados por la restricción.

De ese grupo, 51 pertenecen a Unión por la Patria, 16 a la UCR, siete al PRO y cinco a fuerzas vecinales. También está incluido el caso de Diego Valenzuela, quien fue electo por el PRO y posteriormente se incorporó al espacio libertario.

Por eso, la discusión excede al oficialismo provincial: una eventual modificación de la ley podría beneficiar a intendentes de prácticamente todo el arco político bonaerense.

El debate recién comienza

El proyecto todavía está lejos de convertirse en ley. El primer objetivo del kicillofismo será conseguir que avance en la Comisión de Legislación General y posteriormente reunir los votos necesarios en el recinto.

La convocatoria para el próximo martes será, por lo tanto, el primer test concreto para medir el respaldo que tiene la iniciativa.

El debate sobre las reelecciones vuelve así al centro de la política bonaerense y promete convertirse en una de las principales discusiones legislativas de cara a 2027.

Mientras Kicillof busca darle una señal a los intendentes que reclaman eliminar la restricción, el massismo intenta frenar el avance y La Cámpora negocia condiciones. En el medio, la oposición aparece como un actor clave para definir si finalmente existe una mayoría capaz de modificar las reglas actuales.

Fuente: Agencia DIB.