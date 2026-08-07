San Cayetano en Liniers: para García Cuerva «el pueblo está cansado de promesas incumplidas»

Durante la misa en la iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, aseguró este viernes que el pueblo está “cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades”.

Una homilía sin eufemismos

En la bendición a los fieles presentes, García Cuerva señaló que el pueblo argentino “sigue creyendo que el trabajo es dignidad, sigue creyendo que el trabajo nos reconstruye como personas, el trabajo nos hace protagonistas de nuestra propia vida. Le pedimos a San Cayetano hoy como pueblo que nos dé más y mejor trabajo y le pedimos qe nos ayude seguir adelante y a no bajar los brazos”.

Durante su homilía, el arzobispo enfatizó: “Un pueblo que sabe que la solución concreta a los problemas económicos y sociales la tiene una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado poner toda su energía en descalificaciones y debates estériles que no resuelven la vida de nadie. San Cayetano, aquí está tu pueblo, un pueblo esperanzado que, a pesar de las dificultades no pierde la fe sigue acercándose a pedir pan, paz y trabajo. Un pueblo cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida”, concluyó.