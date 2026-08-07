Búsqueda laboral: Imzama Potes S.A. busca armador de estructuras metálicas

La empresa Imzama Potes S.A. abrió una búsqueda laboral orientada a la incorporación de un armador de estructuras metálicas para sumarse a su equipo de trabajo.

Entre los requisitos excluyentes se destacan contar con experiencia previa y comprobable en la industria metalúrgica, así como el dominio en la lectura e interpretación de planos de armado. Asimismo, se requiere manejo de herramientas de mano.

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae por correo electrónico a [email protected], indicando en el asunto la referencia: «Of. armador».