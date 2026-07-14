Búsqueda laboral en Olavarría para maestro mayor de obras
Búsqueda laboral en Olavarría para maestro mayor de obras
Una importante empresa local inició una búsqueda de personal orientada a un maestro mayor de obras para supervisar y coordinar la ejecución de obras en la ciudad de Olavarría.
La convocatoria laboral se encuentra dirigida a profesionales para trabajar bajo modalidad presencial y con jornada de tiempo completo.
Responsabilidades del puesto
- Supervisar la ejecución de los trabajos en obra.
- Coordinar personal propio y contratistas.
- Controlar avances, calidad y cumplimiento de plazos.
- Verificar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene.
- Interpretar planos y dar seguimiento a la obra.
Requisitos para la postulación
- Experiencia en obras civiles o de construcción.
- Lectura e interpretación de planos y documentación técnica.
- Capacidad de organización y coordinación de equipos.
- Manejo básico de herramientas informáticas.
- Licencia de conducir vigente.
Aspectos valorados
- Proactividad y compromiso.
- Liderazgo y buena comunicación.
- Orientación a resultados.
- Responsabilidad y capacidad de planificación.
Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae con la referencia «Maestro Mayor de Obras» a la dirección de correo electrónico: [email protected].