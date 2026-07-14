Búsqueda laboral en Olavarría para maestro mayor de obras

Búsqueda laboral en Olavarría para maestro mayor de obras

Una importante empresa local inició una búsqueda de personal orientada a un maestro mayor de obras para supervisar y coordinar la ejecución de obras en la ciudad de Olavarría.

La convocatoria laboral se encuentra dirigida a profesionales para trabajar bajo modalidad presencial y con jornada de tiempo completo.

Responsabilidades del puesto

Supervisar la ejecución de los trabajos en obra.

Coordinar personal propio y contratistas.

Controlar avances, calidad y cumplimiento de plazos.

Verificar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene.

Interpretar planos y dar seguimiento a la obra.

Requisitos para la postulación

Experiencia en obras civiles o de construcción.

Lectura e interpretación de planos y documentación técnica.

Capacidad de organización y coordinación de equipos.

Manejo básico de herramientas informáticas.

Licencia de conducir vigente.

Aspectos valorados

Proactividad y compromiso.

Liderazgo y buena comunicación.

Orientación a resultados.

Responsabilidad y capacidad de planificación.

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae con la referencia «Maestro Mayor de Obras» a la dirección de correo electrónico: [email protected].