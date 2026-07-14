Búsqueda laboral en Olavarría para maestro mayor de obras

Búsqueda Laboral
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Búsqueda laboral en Olavarría para maestro mayor de obras

Una importante empresa local inició una búsqueda de personal orientada a un maestro mayor de obras para supervisar y coordinar la ejecución de obras en la ciudad de Olavarría.

La convocatoria laboral se encuentra dirigida a profesionales para trabajar bajo modalidad presencial y con jornada de tiempo completo.

Responsabilidades del puesto

  • Supervisar la ejecución de los trabajos en obra.
  • Coordinar personal propio y contratistas.
  • Controlar avances, calidad y cumplimiento de plazos.
  • Verificar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene.
  • Interpretar planos y dar seguimiento a la obra.

Requisitos para la postulación

  • Experiencia en obras civiles o de construcción.
  • Lectura e interpretación de planos y documentación técnica.
  • Capacidad de organización y coordinación de equipos.
  • Manejo básico de herramientas informáticas.
  • Licencia de conducir vigente.

Aspectos valorados

  • Proactividad y compromiso.
  • Liderazgo y buena comunicación.
  • Orientación a resultados.
  • Responsabilidad y capacidad de planificación.

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae con la referencia «Maestro Mayor de Obras» a la dirección de correo electrónico: [email protected].

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