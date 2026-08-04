Declaró Candela Arizaga y negó una agresión por parte de Facundo Moyano

Buenos Aires, 4 agosto (NA) — Candela Arizaga, la joven que se encuentra en observación en el Hospital Pirovano tras el confuso episodio por el que fue detenido Facundo Moyano, declaró y negó una agresión por parte del ex diputado.

Ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano, la joven, de 23 años, dio testimonio donde destacó que Moyano “no le hizo nada” y que el caso se dio en un contexto de “consumo de estupefacientes”.

Aunque daría a entender que no existió un hecho de violencia de género, resta saber si la influencer decide continuar con la causa contra el ex sindicalista, según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género.

Como parte de la investigación y medidas de prueba, se dispusieron análisis de las cámaras de seguridad, toma de testimonios y entrevista a la víctima.

Diego Storto, abogado de Candela, explicó que recién asumirá la defensa si la joven “decida seguir adelante con el proceso”.

MC/KDV