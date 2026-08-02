Ley de Tierras: La Pastoral Social de la Patagonia pidió frenar su aprobación

Los equipos de Pastoral Social de la Región Patagonia-Comahue difundieron un duro pronunciamiento en el que expresaron su «profunda preocupación» por la reciente iniciativa legislativa que declara la inviolabilidad absoluta de la propiedad privada. En el documento sostienen que la propuesta desconoce la función social de la propiedad, contradice la Doctrina Social de la Iglesia y pone en riesgo el principio del bien común.

El mensaje, firmado por los equipos de Pastoral Social de las diócesis de Alto Valle, Viedma, Neuquén, Río Gallegos, Rawson y San Carlos de Bariloche, fundamenta su postura en la encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV.

En el texto recuerdan que «la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para beneficio de todos los seres humanos, sin exclusión», y remarcan que ese principio del destino universal de los bienes implica que la propiedad privada debe cumplir una función social y permanecer subordinada al bien común.

Críticas a la concentración de tierras

El documento pone especial énfasis en la situación de la Patagonia, a la que define como un territorio de pueblos originarios y comunidades que buscan vivir en armonía con la creación.

En ese marco, los equipos pastorales advierten que «la concentración y la apropiación por compra de tierras en manos de unos pocos (sean argentinos/as o extranjeros/as), haciendo de esto un pingüe negocio inmobiliario y de los bienes que en ellas se encuentren (agua, minería, gas, bosques, etc.) contradice la enseñanza evangélica y la tradición de la Iglesia».

Según sostienen, esa realidad afecta el cuidado de la casa común y dificulta que todas las personas puedan acceder a los bienes necesarios para desarrollar una vida digna.

Los cinco puntos del pronunciamiento

En el comunicado, la Pastoral Social de la Región Patagonia-Comahue expresa que:

Rechaza toda legislación que absolutice la propiedad privada y desconozca su función social.

toda legislación que absolutice la propiedad privada y desconozca su función social. Afirma que la tierra es un bien común, don de Dios, destinado a todos.

que la tierra es un bien común, don de Dios, destinado a todos. Solicita a las autoridades impulsar políticas que garanticen un acceso equitativo a la tierra y al trabajo.

a las autoridades impulsar políticas que garanticen un acceso equitativo a la tierra y al trabajo. Convoca a las comunidades de la Patagonia y de todo el país a defender el principio del bien común como base de la paz social, la justicia, la defensa del territorio y la soberanía nacional.

a las comunidades de la Patagonia y de todo el país a defender el principio del bien común como base de la paz social, la justicia, la defensa del territorio y la soberanía nacional. Anuncia que se sumará a todas las acciones destinadas a generar conciencia, llamar la atención sobre el tema y evitar que la ley sea aprobada.

El documento concluye citando un pasaje de la encíclica Magnifica Humanitas: «El bien común exige que los bienes creados —incluida la tierra— se orienten hacia el desarrollo integral de cada persona y de toda la comunidad» (n.º 42).